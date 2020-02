Zinedine Zidane: "Federico Valverde tiene que mejorar en todo"

Con un gran presente, donde no conoce la derrota desde octubre del 2019, el Real Madrid se enfrentará este jueves a la Real Sociedad por los cuartos de final de la Copa del Rey, y Zinedine Zidane considera este choque como algo más que un mero partido.

"Es una final, no son cuartos de final, es una final como dices. Lo que sí te puedo decir es que tenemos que estar muy concentrados, y muy metidos desde el primer momento porque es un buen equipo que lo ha demostrado desde principios de temporada", declaró "Zizou" en conferencia de prensa.

El técnico de los merengues realizó un pequeño análisis del último encuentro contra el Atlético Madrid. "A mí no me gusta señalar a los jugadores. Podría cambiar a cualquier jugador y al final es mi trabajo eso, pero yo creo que hay que olvidarse. Son los jugadores los que cambian las cosas en el campo y lo que hicieron todos en la segunda parte... Sobre lo que hicieron en la primera, no hay que exagerar".

Zidane también se refirió al posible regreso de Martin Odegaard. "No, no estoy planteando nada. Estamos viendo cómo está jugando y nos alegramos. Como siempre, es un jugador rival mañana y lo va a intentar hacer muy bien. Nosotros tenemos que estar centrados en lo nuestro".

Así mismo, el técnico francés fue consultado sobre el tenso momento que vive el Barcelona a nivel institucional. "Es un equipo competitivo que lo va a hacer muy bien desde aquí hasta final de temporada. Nosotros no pensamos en eso pero ni un minuto. Nada, nada de eso, eso no. Nosotros estamos bien, estamos contentos, tenemos que seguir jugando de la misma manera".

Además, "Zizou" comentó sobre el rendimiento de Federico Valverde, quien debe evolucionar más en todos los aspectos de su juego. "Valverde tiene que mejorar en todo, es muy joven, es un jugador que está demostrando que tiene un sitio en el Real Madrid, pero tiene que mejorar en todo, como todos los jugadores en su carrera, pero es muy bueno y estamos muy contentos".