Kevin Quevedo cerca de convertirse en nuevo jugador de Goiás, informan en Brasil

El ex jugador de Alianza Lima, Kevin Quevedo, está muy cerca de convertirse en nuevo jugador de Goiás. Según ha informado la prensa brasileña, el atacante de 22 años viene sosteniendo negociaciones con la referida institución y ello ya estaría muy avanzado.

Es una nueva oportunidad que se le presenta al ex 'blanquiazul' en su intención de internacionalizar su carrera. Previamente había tenido una oferta de Fluminense, pero el club brasileño decidió comprar un porcentaje del pase de Fernando Pacheco a Sporting Cristal.

"El peruano Kevin Quevedo, de 22 años, está muy cerca de Goiás. La negociación está en marcha. El anuncio oficial debe hacerse en los próximos días", refirió el periodista Fernando Lima a través de su cuenta de Twitter.

Tem mais um gringo acertando com o @goiasoficial Peruano, Kevin Quevedo, atacante, 22 anos. Estava no Alianza Lima do Peru. Negociação está bem encaminhada. Anúncio oficial deve ser feito nos próximos dias.@FerasDoEsporte_ @rbgoiania @bandnewsfmgo pic.twitter.com/GWDR6oLXKG