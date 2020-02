Real Madrid vs Real Sociedad [DirecTV EN VIVO] Cuartos de final de Copa del Rey

DirecTV EN VIVO Real Madrid vs Real Sociedad ONLINE | TRANSMISIÓN GRATIS | STREAMING | Este jueves 6 de febrero se juega el partido por los cuartos de final de la Copa del Rey. El duelo está pactado para la 1:00 p.m. (hora peruana) en el Santiago Bernabéu y será transmitido EN DIRECTO por DirecTV GO. Además, podrás seguir todo el fútbol en vivo con incidencias, minuto a minuto, mejores jugadas y video de los goles por Libero.pe.

El sueño de la Copa del Rey en juego. El Real Madrid, multicampeón con Zinedine Zidane en el banquillo, todavía tiene una deuda pendiente: levantar el trofeo copero que siempre le ha sido esquivo al francés y que el club merengue no consigue desde hace seis temporadas.

Ahora bien, para ello deberá dejar fuera de carrera a la Real Sociedad, una de las sensaciones de la temporada y que ha exhibido su mejor versión en la Copa del Rey.

En ese sentido, el Real Madrid no es menos que su rival de turno: además de líder de la Liga Santander, vive su mejor momento de la temporada y cuenta con jugadores que han ganado peso a partir de su rendimiento en la Copa del Rey.

Uno de ellos es Vinicius, autor de un gol en la goleada por 4-0 al Real Zaragoza en La Romareda y que se ha vuelto en un jugador importante para Zidane, al punto de desplazar a su compatriota Rodrygo como prioridad en los recambios.

El duro reto que supone la Real Sociedad no hará cambiar de idea a Zinedine Zidane, que hará rotaciones y jugará con un once plagado de titulares y suplentes. Areola, Nacho Fernández, Militao, Marcelo y Modric son jugadores que apuntan a estar desde el vamos en el Santiago Bernabéu.

El que sí quedó descartado para el Real Madrid vs Real Sociedad fue Eden Hazard, cuya vuelta estaba prevista para este partido, pero no fue convocado como tampoco Gareth Bale.

A un día del partido, Zidane todavía mantiene algunas dudas: forzar a Casemiro, su bastión en el mediocampo, o apostar por el uruguayo Federico Valverde como 5. Al que sí no piensa forzar es a Dani Carvajal, cuyo puesto será ocupado por Nacho.

La Real Sociedad, por su parte, apelará a la "fe" y "pasión" para dar el batacazo en el Santiago Bernabéu y con un Martin Odegaard motivado en tumbar al Real Madrid, el club dueño de su carta pase y futuro club a final de temporada o en el 2021.

Vale destacar que la Real Sociedad reservó varios jugadores el fin de semana como el propio futbolista noruego u otros como Mikel Oyarzabal y Mikel Merino.

Con 17 goles a favor y apenas uno en contra, y cuatro triunfos, la Real puede preciarse de tener a tres jugadores en el top10 de goleadores: Alexander Sak como líder con 5, Adnan Januzaj completando el podio con 4 y el juvenil Ander Barrenetxea con 3 anotaciones.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Real Sociedad

Real Madrid: Areola; Nacho, Militao, Sergio Ramos, Marcelo; Valverde, Kroos, Modric; Isco, Vinicius, Benzema.

Real Sociedad: Remiro; Zaldua, Aritz Elustondo, Le Normand, Monreal; Zubeldia, Merino, Odegaard; Portu, Isak, Oyarzabal.

A qué hora juega Real Madrid vs Real Sociedad (hora peruana)

Real Madrid vs Real Sociedad se juega a las 1.00 p.m. (hora de Lima, Perú) por la Copa del Rey.

Real Madrid vs Real Sociedad: horarios de todo el mundo

México: 12.00 horas

Perú: 13.00 horas

Ecuador: 13.00 horas

Colombia: 13.00 horas

Estados Unidos: 13.00 horas (New York, Washington, Florida)

Venezuela: 14.00 horas

Bolivia: 14.00 horas

Argentina: 15. 00 horas

Uruguay: 15.00 horas

Paraguay: 15.00 horas

Brasil: 15.00 horas

Chile: 15:00 horas

Inglaterra: 18.00 horas

España: 19.00 horas

Alemania: 19.00 horas

Italia: 19.00 horas

Francia: 19.00 horas

¿Qué canal transmite Real Madrid vs Real Sociedad?

Argentina: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Argentina.

Chile: DIRECTV Sports Chile y DIRECTV Play Deportes.

China: PPTV Sport China.

Colombia: DIRECTV Sports Colombia y DIRECTV Play Deportes.

El Salvador: Sky Sports HD.

Alemania: DAZN.

México: Sky HD y Blue To Go Video Everywhere.

Países Bajos: Ziggo Sport 14 y Ziggo Sport Select.

Nicaragua: Sky HD.

Panamá: Sky HD.

Perú: DIRECTV Play Deportes y DIRECTV Sports Peru.

Portugal: Sport TV LIVE y Sport TV3.

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico.