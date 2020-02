Mourinho le copia el look a 'Pep' Guardiola y se hace viral en redes [FOTO]

Pep Mourinho es el apodo que le han puesto al técnico del Tottenham, luego de que decidiera afeitarse la cabeza y quedar con el mismo 'peinado' de Pep Guardiola. Los miles de seguidores con los que cuenta el portugués se percataron del parecido y no evitaron en hacer hilarantes burlas al respecto.

El estratega de los 'Spurs' aprovechó esta pequeña pausa en la Premier League para cambiar su imagen, por lo que se fue a una de las barberías más conocidas de Londres para someterse a un corte de pelo o en todo caso raparse.

El drástico cambio que se hizo 'Mou' generó que muchos lo compararan con el entrenador del Manchester City, Pep Guadiola, pues el parecido es muy evidente, tanto fue el revuelo que lo apodaron Pep Mourinho.

Asimismo, sacaron a relucir una frase que el entrenador había dicho sobre 'Pep' hace ya varios años: "Si disfrutas lo que estás haciendo, no pierdes el pelo. A Guardiola no le gusta el fútbol, tiene la cabeza calva”.

Mourinho y su presente en el Tottenham

El portugués tomó las riendas del equipo desde ya un par de meses, sin embargo, los resultados no fueron los esperados y tras la salida de Ericksen al Inter de Milan su equipo estaría pasando un complicado momento: "Les juro que estoy bien, aunque no estoy contento. No estoy acostumbrado a perder tanto, pero me estoy adaptando”, indicó el estratega.

Actualmente el cuadro de los 'Spurs' se ubica a quinto en la Premier League a una casilla de los puestos de los puesto para acceder a Champions, por lo que Mouinho se ve obligado a no perder muchos puntos si quieren seguir avanzando en la tabla.