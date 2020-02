Porto: Moussa Marega anotó el gol del triunfo sobre Guimaraes y dejó el campo por insultos racistas [VIDEO]

Porto ha consumado una gran victoria en la liga de Portugal, mostrando un gran momento futbolístico, pero una de sus estrellas pasó por un mal momento por racismo. Se trata del atacante Moussa Marega, nacido en Francia y que representa a la Selección de Malí.

El atacante de 28 años fue el gran protagonista del partido. A los 60 minutos de juego, Moussa Marega logró el gol de la victoria, con una gran definición en el mano a mano. La celebración fue eufórica y se notó la molestia del goleador con sus gestos tras inflar las redes.

Mientras corría en compañía de sus compañeros, Moussa Marega se fue señalando el brazo y mirando a los hinchas, haciendo notar que su color de piel no debería ser una razón por la que debería ser excluido o insultado por ellos. No obstante, eso no sucedió.

Pasaron 8 minutos desde que se consumó el gol, pero los insultos raciales no dejaron de sonar en el Estádio D. Afonso Henriques, pasando a ser una situación insostenible para el atacante. La decisión que tomó para terminar con eso fue drástica: se marchó del campo.

Moussa Marega, muy enojado e impotente por lo sucedido, tomó camino rumbo a los camerinos, mientras sus compañeros trataban de hacerlo cambiar de decisión. A pesar de ello, el atacante estaba decidido en marcharse y trató de hacer frente a las duras palabras.

El entrenador Sergio Conceicao no tuvo más remedio que realizar un cambio, pues no era conveniente quedarse con un hombre menos. Wilson Manafa ingresó por Moussa Marega. El resto de jugadores, tras el final del partido, le dieron su apoyo al delantero.