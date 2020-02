Flamengo se coronó campeón de la Supercopa de Brasil al vencer al Paranaense [Resumen y goles]

Goles son amores y eso lo tienen muy presentes en Flamengo, donde sus delanteros no perdonaron las ocasiones que generaron. Gabigol, Bruno Henrique y el uruguayo Giorgian De Arrascaeta le dieron el triunfo al 'Mengao', que a la postre significó el primer título en el año.

Athletico Paranaense no estuvo a la altura del vigente campeón de la Copa Libertadores y el marcador pudo ser más abultado. El portugués Jorge Jesus le vuelve a dar una alegría a la torcida del 'Fla' y apunta a más en la presente temporada.

SEGUNDO TIEMPO

92' ¡Final! Flamengo campeón de la Supercopa de Brasil.

68' ¡GOOOOOOL DE FLAMENGO! Giorgian De Arrascaeta sentencia el partido.

¡Se reanuda el complemento! Flamengo se impone 2-0 sobre el Athletico Paranaense.

PRIMER TIEMPO

48' ¡Final del primer tiempo!

42' El árbitro añadirá dos minutos más al encuentro.

35' Erick y Rony, delanteros del Athletico, vienen siendo anulados por la muralla del Flamengo.

29' ¡GOOOOOOL DE FLAMENGO! Gabigol aumenta el marcador con una soberbia definición. El 'Mengao' se está quedando con la Supercopa de Brasil.

27' Athletico Paranaense intenta reaccionar por medio de Rony, pero es bien controlado por Rodrigo Caio y compañía.

23' Rodrigo Caio (Flamengo) recibe atención médica luego de un duro golpe.

20' El 'rubonegro' estuvo cerca de aumentar el marcador por medio de Giorgian De Arrascaeta.

16' ¡GOOOOOL DE FLAMENGO! Bruno Henrique rompe la paridad tras una genial jugada de 'Gabigol'.

11' Flamengo sigue metiendo en su arco al Paranaense, que no encuentra la brújula.

6' Léo Cittadini le comete falta por detrás a Rafinha, quien termina en el césped.

4' El Flamengo se ha apoderado de la posesión de balón en estos primeros minutos del partido.

¡Ya rueda el balón! Flamengo y Athletico Paranaense se enfrentan por la final de la Supercopa de Brasil.

MINUTO A MINUTO

ALINEACIONES CONFIRMADAS

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Filipe Luís, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique; Éverton Ribeiro, Willian Arão, G. De Arrascaeta, Gerson; Gabriel Barbosa y Bruno Henrique.

Athletico Paranaense: Santos; Thiago Heleno, Márcio Azevedo, Lucas Halter, Khellven; Wellington, Marquinhos Gabriel, Nikão, Léo Cittadini; Erick y Rony.

PREVIA

Flamengo y Athletico Paranaense definen el primer título de la temporada en Brasil. La final de la Supercopa supone el enfrentamiento entre el campeón del Brasil y de la Copa de Brasil, curiosamente el único título que no alzó el equipo de Jorge Jesus en el 2019 y cuyo verdugo fue precisamente su próximo rival de turno.

Ahora bien, la Supercopa de Brasil no apunta a ser un duelo en igual de condiciones entre Flamengo y Athletico Paranaense debido a la consolidación de proyecto de uno y la etapa embrionaria que vive el otro, además de la partida de algunas figuras claves.

Una de ellas fue Léo Pereira, que fichó por el Flamengo tras la partida del español Pablo Marí al Arsenal. Además del zaguero, otros jugadores que dejaron el 'Furacão' fueron los atacantes Marco Ruben, Marcelo Cirino y el capitán de la Sub-23 de Brasil Bruno Guimarães, traspasado al Olympique de Lyon por 25 millones de euros.

Si la partida de jugadores no fuese poca, Athletico Paranaense está inicio un nuevo ciclo futbolístico con el veterano Dorival Júnior tras el alejamiento de Tiago Nunes (ganador de 4 títulos con el club brasileño).

Para colmo, el 'Furacão' no gana desde hace tres fechas, pero el reto que supone Flamengo levanta los ánimos y motiva a un plantel que sabe lo que es ganarle al actual monarca de Brasil y Sudamérica. Eso sí, la vuelta de Rony -figura que estuvo separada a la espera de resolver su futuro- supone un aliciente para dar el batacazo en la Supercopa.

Ahora, ¿qué se puede decir de Flamengo? Tras una ardua temporada de ensueño, el equipo principal ya está de vuelta a la competencia y ya cosecha tres triunfos consecutivos en el Campeonato Carioca. Cabe recordar que el 'Mengao' hizo jugar a su elenco juvenil las primeras fechas del torneo estadual.

A diferencia de su rival, el Flamengo apenas ha perdido a Pablo Marí y al juvenil Reinier (traspasado al Real Madrid), peor sumó a su plantel a jugadores con presente y mucho futuro como Pedro, Michael, Gustavo Henrique, Thiago Maia, Pedro Rocha y Léo Pereira.

Tal cual dijimos líneas arriba, apenas un cambio se avizora en el equipo de gala del Flamengo. Gustavo Henrique, exdefensa del Santos, ocupará el lugar del traspasado Pablo Marí.

Cabe destacar que Flamengo y Athletico Paranaense se han enfrentado en cinco eliminatorias, y hoy la superioridad la lleva el 'Mengao' con tres rondas KO ganadas, aunque las últimas fueron del 'Furacão', semifinal de Copa de Brasil 2019 incluida.

Alineaciones probables del Flamengo vs Paranaense

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Filipe Luís; Willian Arao, Gerson, De Arrascaeta, Everton Ribeiro; Bruno Henrique, Gabigol.

Athletico Paranaense: Santos; Khellven, Thiago Heleno, Lucas Halter, Márcio Azevedo; Wellington, Erick, Léo Cittadini; Marquinhos Gabriel, Nikao, Rony.

Flamengo vs Paranaense EN VIVO: horarios de todo el mundo

Perú: 09:00 a.m.

México: 09:00 a.m.

Ecuador: 09:00 a.m.

Estados Unidos: 09:00 a.m.

Colombia: 09:00 a.m.

Argentina: 11:00 a.m.

España: 3:00 p.m.

España (Islas Canarias): 2:00 p.m.

Uruguay: 11:00 a.m.

Paraguay: 11:00 a.m.

Chile: 11:00 a.m.

Brasil: 12:00 p.m.

Bolivia: 10:00 a.m.

Venezuela: 10:00 a.m.

Canadá: 10:00 a.m.

Costa Rica: 09:00 a.m.

Guatemala: 09:00 a.m.

Honduras: 09:00 a.m.

El Salvador: 09:00 a.m.

Puerto Rico: 10:00 a.m.

República Dominicana: 10:00 a.m.

Panamá: 09:00 a.m.

Italia: 3:00 p.m.

Francia: 3:00 p.m.

Alemania: 3:00 p.m.

Portugal: 3:00 p.m.

Holanda: 3:00 p.m.

Inglaterra: 2:00 p.m.

