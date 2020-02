Eliane Bengoechea sobre su padre: "Debió de ir a la 'U' y no a Alianza Lima"

Desde que Pablo Bengoechea arribó a Alianza Lima, la institución íntima cosechó un campeonato y dos subcampeonato. Marcó un antes y después: el cuadro de La Victoria se recuperó económicamente y ahora es uno de los más poderosos en el fútbol peruano.

No obstante, también cambió su estilo de juego. Recibió el bautizo del 'juego uruguayo' debido a la cantidad de pelotazos enviados al área rival. La segunda pelota es primordial para Bengoechea y es por ello, que en los dos primeros años, se priorizó ello.

Pablo Bengoechea está por cumplir tres años en Alianza Lima y por la calidad de jugadores decidió cambiar el llamativo estilo. Esta nueva versión 'blanquiazul' intenta jugar más por abajo y, en caso muy urgentes, recién recurre a los pelotazos largos. Todavía genera polémica.

En el marco de este hecho se manifestó Eliane Bengoechea. A través del programa Menú Deportivo, la hija del estratega uruguayo utilizó una comparación sarcástica para referirse al juego de Universitario, quien recibe elogios tras la llegada de Gregorio Pérez.

Alianza Lima | Eliane Bengoechea realizó comparación sarcástica

"La 'U' no está jugando mal... ¿Y Alianza jugaba mal estos últimos años? ¿Qué diferencia tiene esta 'U' por cómo jugaba el anterior Alianza, que juegan los dos a la uruguaya?", consultó Eliane.

"Lo que pasa es que el estilo de la 'U' está más identificado con el estilo de los uruguayos. El estilo de garra. La 'U' siempre ha jugado así. Alianza siempre ha sido, por lo menos hasta los años 80, por el estilo quimboso, movedizo. Pasa más que nada por esa cuestión de gustos", respondió su compañero de programa, Alex Rissi.

"Entonces el problema no es que Alianza jugara mal sino que no le correspondía jugar así a ese cuadro, digamos. Digamos entonces que Bengoechea se tendría que haber ido a la 'U' y no a Alianza Lima, básicamente", acuñó Eliane Bengoechea. "Yo creo que sí", secundó Rissi.

Alianza Lima está de aniversario: cumple 199 años de existencia y lo hará ante su gente. Se enfrenta a Atlético Grau en el Estadio Alejandro Villanueva por la jornada 3 del Torneo Apertura 2020. Se espera un marco importante en el recinto de La Victoria.

Alianza Lima | Polémica se trasladó hasta Twitter

A través de su página oficial de Twitter, Eliane Bengoechea recibió una serie de comentarios respecto a su afirmación. "Por ahí leí que dijiste que era mejor que tu padre dirija en Universitario. ¿Es así? Y si es así ¿Por qué?", fue la pregunta de un usuario.

"No. ¡Para nada! Me dijeron que el estilo de mi padre, tan criticado, es el de la U y no el de Alianza. Y yo pregunté irónicamente que el problema habría sido ir a Alianza. Estamos muy felices de estar en Alianza Lima", detalló.