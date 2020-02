Gonzalo Higuaín podría llegar a mitad de temporada River Plate, según medio europeo

Gonzalo Higuaín en los últimos días se convirtió en noticia por una posible salida de Juventus para llegar a PSG, aunque ahora también fue vinculado por llegar al club que lo trasladó a la fama como River Plate y jugar la Copa Libertadores.

Con Gonzalo Higuaín ya hay antecedentes, en el 2018 el PSG contacto a la Juventus para saber el precio que debía pagar y cuanto era el salario del argentino. Sin embargo, no prosperó la negociación y quedo en el olvido. Ahora el delantero de la podría volver a estar en la mira del club francés y quizá sea una opción viable, pues al club italiano no es que le falten delantero pues tiene a Cristiano Ronaldo y a Dybala ahí arriba. El argentino lleva 8 goles en 26 partidos esta temporada.

Ahora las alarmas de una nueva salida se encendieron y pese a que tiene aún un año más de contrato con la Juventus, el delantero argentino Gonzalo Higuaín saldría a mitad de temporada del cuadro Italiano y medios europeos señalan que 'Pipita' podría dejar Europa y regresar nuevamente a Sudamérica.

Sky Sports asegura que Gonzalo Higuaín podría ser refuerzo de River Plate para la Copa Libertadores, cuya fase de grupos es larga. El jugador había expresado su deseo de regresar a Argentina, donde estuvo en el club 'Millonario' justamente antes de salir al Real Madrid.

Por el momento todo se convirtió en una especulación y desde River Plate no existe un pronunciamiento oficial del interés, pero desde Italia afrian que el "pipita" no se siente conforme con no ser titular en todas las fechas de la Serie A.

EL DATO

Gonzalo Higuain debutó en el 2004 en River Plate.