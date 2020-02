Alexander Lecaros confesó que Bebeto es su vecino y le da consejos

A inicios del 2020 todos los seguidores del fútbol quedaron más que impactados con el anuncio del fichaje de Alexander Lecaros a Botafogo. El joven jugador del Real Garcilaso, hoy Cusco FC, sorprendió a los dirigentes del conjunto brasileño y lo contrataron por dos años.

Alexander Lecaros ya se encuentra viviendo en Río de Janeiro y entrena todos los días para convertirse en uno de los referentes del Botafogo. Además, cada día vive una experiencia nueva que le hace crecer como profesional.

Durante una entrevista con un medio local, el peruano señaló que es vecino de Bebeto, una de las máximas figuras del fútbol brasileño.

"Con Bebeto, vivimos en el mismo condominio. Lo vi y no sabía que decirle. Me puse muy nervioso. No le pedí una foto, porque ahora lo tengo cerca", expresó Alexander Lecaros.

Asimismo, confirmó que Bebeto le ha dado algunos consejos. "Me hizo ver sus jugadas y goles. Me aconsejó y me dijo que debo estar tranquilo en Río de Janeiro para destacar y luego ir a Europa", agregó.

Por último aseguró que está contento por su primera experiencia internacional. "Me siento contento, al igual que toda mi familia, siempre estuvieron para apoyar. Se nota que vengo de una familia muy respetuosa y tranquila. Eso me ayuda a seguir creciendo. Es una alegría para el Cusco que salga un muchacho de provincia y busque triunfar en Brasil. Quiero hacer quedar bien al Perú", concluyó.