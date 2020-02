Robert Lewandowski confiesa apuesta con Jurgen Klopp: "Me pagaba 50 euros cada diez goles”

Robert Lewandowski concedió una entrevista al medio inglés 'The Guardian', en la que contó diversos pasajes de su carrera, revelando una curiosa apuesta que mantenía con el técnico alemán, cuando este entrenada al Borussia Dortmud, antes del apabullante éxito del cual goza actualmente.

El ahora Bayern Múnich vive un gran momento con el club 'Bávaro', pues atraviesa su mejor racha goleadora 38 tantos en 32 partidos así lo demuestran. Su buena relación con el gol siempre ha sido evidente y sería su ex entrenador Jurgen Klopp, ayudó a explotar esa habilidad.

Robert Lewandowski y su apuesta con Kloop

En la mencionada entrevista 'LewanGolski', manifiesta lo importante que fue Klopp en su formación como goleador, pues cuando ambos coincidieron en el Dortmud, este aún no despegaba en ese aspecto por lo que para ayudarlo en su crecimiento decidieron hacer una curiosa apuesta:

"En el Dortmund aposté con Klopp que si conseguía diez goles en un solo entrenamiento me tenía que pagar 50€. En los primeros conseguí tres o cuatro. Después de algo más de una semana, marqué siete u ocho. En tres meses, ya conseguí marcar cada entrenamiento más de diez goles", contó el punta.

Asimismo, agregó que: "Cuando esto sucedió varias semanas Jürgen me dijo: 'Se acabó. Esto es demasiado. No voy a pagarte más'. Esa es mi mentalidad. Es lo que me ayuda y consigue que sea mejor". indicó Lewansoki.

Robert Lewandowski y su poker al Real Madrid

En otro pasaje de la entrevista habló sobre los 4 goles que le marcó al Real Madrid por los cuartos de final de la Champions League 2017:

"Si le metes cuatro goles al Real Madrid en una semifinal es algo especial. Nunca te olvidas. ¿El mejor gol de los cuatro? El tercero. No tenía mucho espacio. Vi que el balón venía hacia mi, a Pepe que llegaba desde la derecha y a Xabi Alonso desde la izquierda. No lo pensé mucho. Solo quería hacer lo que mejor se me da: marcar goles", finalizó el delantero polaco.