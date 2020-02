Barcelona vs. Real Madrid: Los cuatro puntos claves que podrían definir el clásico español [VÍDEO]

Barcelona vs. Real Madrid | Los equipos más importantes de España medirán sus fuerzas este domingo a las 15:00 (hora peruana) en el clásico español en un partido que envuelve más allá que una rivalidad añeja, pues ambos equipos se encuentran peleando el título y el ganador sería el nuevo líder de la Liga Santander.

Zinedine Zidane y Quique Setién tendrán el duro trabajo de planear bien la estrategia para anular el rival. El margen de error para ambos entrenadores es muy corto, pues solo dos puntos separan a los 'merengues' del equipo culé que va busca del bicampeonato.

Ambos equipos abrazan un largo historial de enfrentamientos, pero se destacan algunos puntos muy importantes que podrían darnos algunas luces de cual equipo se quedaría con esta nueva edición del clásico. A continuación expondremos 4 argumentos a tomar en cuenta:

1. Santiago Bernabéu, el 'patio de su casa' para el Barcelona

A lo largo del historial de enfrentamientos que han protagonizado ambos equipos, el Barca ha convertido al Bernabeú en uno de sus lugares favoritos para obtener triunfos, pues en los últimos 10 clásico en la 'casa blanca' , 6 han terminado en victoria para el Barcelona, por lo que este domingo buscarán alargar esa racha.

2. Un 'regular' Benzema es la clave de gol para el Real Madrid

Desde la salida de Cristiano Ronaldo del Real Madrid, el delantero francés ha asumido la batuta de goleador del equipo, sin embargo, no ha atraviesa una buena racha pues a pesar de que empezó la presente temporada desenfrenado, en lo que de este 2020 solo ha anotado un tanto ¿Aparecerá en el clásico?

3. Antoine Griezmann, un invitado especial

El ex Atlético de Madrid aún no logra su mejor nivel y sus goles no aparecen precisamente en los momentos más importantes, sin embargo, el delantero es de los pocos que lo intenta hasta el cansancio y podría ser el 'as' bajo la manga de Setién.

4. Barcelona y superioridad goleadora ante el Real Madrid

Barcelona mantiene una gran ventaja goleadora ante el Real Madrid. Al igual que en el balance de triunfos, existe también una superioridad en goleadas de los culés, pues si seguimos fijándonos en los últimos 10 partidos entre ambos, son 21 goles para el Barca y solo 13 para el los blancos.

Las últimas cuatro goleadas fueron con el siguiente marcador: 0-1, 0-3, 2-3 y 0-4. Con todos estos puntos expuestos quién se quedará con el clásico ¿Barcelona o Real Madrid?

Vídeo | El último clásico español terminó en un empate a 0 entre ambos equipos