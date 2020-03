Thibaut Courtois calienta el clásico: "Lionel Messi es como cualquier otro jugador"

Real Madrid y Barcelona juegan este domingo en el Santiago Bernabéu. Para muchos el jugador más desequilibrante del clásico será Lionel Messi, sin embargo, Thibaut Courtois asegura que no le teme al argentino y que se trata de "un jugador común".

El portero belga asegura que no "sueña" con la 'Pulga'. Claro que ha estudiado sus movimientos, pero como lo haría con cualquier otro delantero rival.

"Para mí Messi es un jugador como cualquier otro. ¿Si tengo pesadillas con él? No, estudiamos sus movimientos como puede estudiar a un jugador del Celta de Vigo o del Levante. No hay diferencia en este sentido", dijo el golero titular de los 'merengues'.

Asimismo, el espigado futbolista cuenta que 'Lío' lo asustaba cuando recién llegó a España para jugar por el Atlético Madrid, sin embargo, la situación cambió.

"¿Pienso en Messi antes de este Clásico? No, ya no. Quizás lo fue durante mi primera temporada con el Atlético de Madrid, especialmente cuando juegas el Camp Nou por primera vez. Ahora ya no", agregó.

En 15 enfrentamientos entre Lionel Messi y Thibaut Courtois, el rosarino ha marcado nueve goles, la mayoría cuando el guardameta defendía la portería del 'colchonero'.

EL DATO

Courtois cumple su segunda temporada en el Real Madrid.