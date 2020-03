Jürgen Klopp sobre propagación del coronavirus: "Llevo una gorra y voy mal afeitado"

Tras la eliminación del Liverpool de la FA Cup, que perdió ante Chelsea por 2-0, al estratega alemán Jürgen Klopp, se le preguntó sobre el coronavirus y que opinaba al respecto. Sin embargo, la respuesta del entrenador dejó atónitos a los periodistas que se encontraban en la conferencia de prensa.

Recordemos que, hace poco se le preguntó sobre cómo veía el rumor de que el Liverpool se podría quedar sin la Premier League por culpa del virus, ya que se suspendería el torneo inglés. A lo que él respondió molesto, pues no cree que la gente sea tan crédula para hacer caso a esos comentarios.

Ahora, con una nueva pregunta, pero del mismo tema, el ex Borussia Dortmund no dudó en responder de manera directa que opina sobre el coronavirus. “Lo que no me gusta en la vida es que, para algo muy serio, la opinión de un entrenador de fútbol sea importante. No lo entiendo”, señaló Klopp.

A Jurgen Klopp le preguntaron sobre el tema que preocupa al mundo entero: el coronavirus. El entrenador de Liverpool respondió de manera sorpresiva... y con razón. pic.twitter.com/c8Lw4iupMC — SportsCenter (@SC_ESPN) March 4, 2020

Dando a entender que, no necesariamente por ser un personaje conocido, significa que esté en condiciones de informar sobre el tema. “No es importante lo que digan las personas famosas. Hay que hablar de las cosas de la manera correcta. No las personas si conocimiento, como yo” añadió el entrenador de ‘The Reds’.

Finalmente, agregó un comentario irónico sobre su situación y el coronavirus. “La gente con conocimiento es la que debe decir qué hacer. No los entrenadores de fútbol. No entiendo de la política, ni del coronavirus, ¿Por qué debería opinar yo? Llevo solo una gorra de béisbol y voy mal afeitado”, sentenció.

Coronavirus

Como ya se sabe, una gran cantidad de partidos de fútbol, mayormente en Italia, se han visto afectados por esta pandemia. Cinco encuentros de la fecha 26 de la Serie A han sido postergados, mientras que la Liga Suiza, ha suspendido sus acciones hasta próximo aviso. Además, la Eurocopa corre el riesgo de suspenderse y ni que decir de los Juegos Olímpicos de Tokio, ciudad ubicada en Japón, que a su vez está ubicado en el continente con más infectados.