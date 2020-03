Impactante: Se filtra la primera imagen de Ronaldinho en cárcel de Paraguay [FOTO]

Impactante. Luego de unos días agitados en Paraguay tras ingresar el pasado jueves a aquel país con documentos adulterados, Ronaldinho cumplió su tercera noche bajo custodia en la cárcel 'Agrupación Especializada' donde se ha filtrado la primera imagen del astro basileño en dicha prisión.

La foto tomada por el periodista paraguayo Hernán Rodríguez se ha convertido rápidamente en viral al mostrar a un Ronaldinho algo flaco y demacrado, aunque con su sonrisa característica en su rostro. Como se recuerda, el brasileño ingresó a prisión el pasado sábado esposado junto a su hermano tras ser acusado por el gobierno paraguayo.

El sábado, a jueza de turno, Clara Ruiz Díaz, dictaminó que Ronaldinho Gaúcho y su hermano, Roberto de Assis, permanecerán en prisión preventiva durante la investigación de los documentos falsos que ambos presentaron en Paraguay, que pueden durar hasta seis meses.

Estamos ante un hecho grave y punible, porque atacó los intereses de la República, contra el Estado paraguayo. Existe el peligro de escapar, porque no tiene raíz, es extranjero, ingresó ilegalmente y permanece así en el país hasta ahora", explicó el juez a la prensa.

Ante el hecho por lo que fue acusado Ronaldinho y su hermano, la defensa del brasileño parece dispararse a los pies por la reciente declaración de su abogado quien señaló que su defendido no tenía conocimiento que estaba cometiendo un delito.

“La Justicia no ha entendido que Ronaldinho no sabía que estaba cometiendo un delito, porque no entendió que le dieron unos documentos falsos, él es tonto”, señaló Adolfo Marín.