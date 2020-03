Ronaldinho “¿Cómo me van a hacer esto? nunca más voy a volver a Paraguay”

Ronaldinho pasa momentos complicados. El exjugador del Barcelona fue detenido por ingresar a territorio paraguayo con pasaporte falso. A pesar de que es tratado con respeto, el brasileño prometió no volver a Paraguay.

Según comentó Fernando Lugo, amigo de Ronaldinho, a Fox Sports Argentina, el exjugador del PSG y ganador de un mundial de fútbol no quiere regresar a Paraguay cuando recupere su libertad.

“¿Cómo me van a hacer esto en tu país? Nunca más voy a volver a Paraguay”, le confesó 'Dinho' a su amigo. Fernando agregó que el exfutbolista se encuentra desanimado.

"La verdad que lo he visto un poco desanimado, aunque sonríe. No le falta nada porque está bien atendido. Todo el día come asado y eso le gusta", indicó.

Ronaldinho pelea para recuperar su libertad

El juez Gustavo Amarillo había rechazado el pedido de la defensa de Ronaldinho y su hermano de una libertad provisional y de arresto domiciliario.

“Es injusto lo que le está pasando. ¿Para qué va a hacer esas cosas?, no necesita”, expresó Lugo.