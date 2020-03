La sincera respuesta de Boateng a usuario que le recordó "humillación" ante Messi

Ante la paralización del fútbol por el coronavirus, los jugadores se distraen en las redes sociales y también realizando diferentes retos. En ese escenario, Jerome Boateng no tuvo mejor idea que hacer un pregunta-respuesta con sus seguidores en Twitter, donde uno le recordó su “humillante” momento con Lionel Messi en un partido de Champions League.

Aquella vez jugaban Barcelona vs. Bayern Múnich en el Camp Nou, y el astro argentino dejó en ridículo al alemán con un impresionante regate dentro del área que provocó que este cayera al suelo. Ese momento quedó guardado en la memoria de todos los fanáticos.

"¿Qué estaba pasando por tu cabeza cuando Messi ​te hizo eso? Sabes de lo que estoy hablando", le preguntó un usuario en Twitter. La respuesta de Jerome Boateng no tiene pierde: "Sinceramente, me encantaría ver a cada uno de ustedes defendiéndose contra Messi".

honestly I would love to see each one of you defending against messi 😂😂 https://t.co/Jflx1R4NsR