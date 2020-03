¡Toma nota! El posible nuevo calendario de la Champions League

El coronavirus detuvo el fútbol por completo, no solamente las ligas sino también los principales torneos internacionales como la Champions League. Si bien es cierto que a mitad de esta semana se eligió el 27 de junio como fecha para la gran final, aún no se conoce con exactitud cuándo se jugarán las demás rondas previas.

LA UEFA viene analizando la posibilidad de reanudar la “Orejona” a mediados de mayo, específicamente entre el martes 19 y miércoles 20. En esas fechas se disputarían los partidos restantes de octavos de final, que son cuatro: Manchester City vs. Real Madrid, Juventus vs. O. de Lyon, Barcelona vs. Napoli y Bayern Múnich vs. Chelsea.

Finalizada esa etapa, las demás instancias tendrían lugar cada semana, por lo que el nuevo e hipotético calendario sería el siguiente: El 26 y 27 de mayo la ida de los cuartos de final, el 2 y 3 de junio la vuelta, el 9 y 10 la ida de las semifinales, el 16 y el 17 la vuelta, y desde ahí a la gran final de Estambul quedarían solo 10 días.

Cabe mencionar que no se descarta que algunos cotejos de fases eliminatorias se programen para fines de semana, ya que este posible cronograma podría interferir con la reanudación de las ligas domésticas. Lo único cierto es que las autoridades del “Viejo Continente” deberán resolver rápido este problema para que el cierre de temporada se realice correctamente.

EL DATO

Los clubes ya clasificados para cuartos de final son RB Leipzig, Atalanta, Atlético de Madrid y PSG.