Coronavirus: con Paulo Dybala son cinco los deportistas argentinos contagiados del Covid-19

El Coronavirus está afectando la salud de millones de personas en el mundo y el fútbol no es ajeno a ello. Por ejemplo, en Argentina son cinco deportistas contagiados del Covid-19.

El primero en dar positivo fue el ciclista argentino Maximiliano Richeze, Por esta razón, el campeón panamericano en Lima 2019 se encuentra en cuarentena desde el 27 de febrero en los Emiratos Árabes Unidos, luego de la cancelación del Tour de EAU por la expansión del Coronavirus.

"Gracias a Dios no tuve síntomas fuertes, la infección no se manifestó agresivamente, y esto me hace ser optimista. Estoy a cargo de un equipo médico muy profesional, a quien agradezco todo lo que está haciendo", expresó el deportista argentino.

El 14 de marzo le tocó a Germán Pezzella, actual defensor de la Fiorentina y de la selección argentina. El zaguero contrajo la enfermedad en Florencia, donde vive desde mediados del 2017,

"Como es de público conocimiento, después de los estudios realizados, producto de dos días con algún síntoma, me confirmaron que tengo COVID-19. Los síntomas desaparecieron y estoy en mi casa siguiendo con los procedimientos indicados por el departamento de sanidad de mi club", explicó Pezzella.

El futbolista Ezequiel Garay también dio positivo. "Está claro que el 2020 lo empecé con mala pata...", manifestó el exjugador de la selección argentina. Actualmente está en cuarentena, en su casa y alejado de su familia.

Facundo Corvalán, basquetbolista del Real Canoé de la Liga LEB Oro (ascenso de España), es el cuarto deportista argentino contagiado y fue internado de inmediato en el Hospital Interzonal General de Agudos de Junín.

Cierra la lista Paulo Dybala de la Juventus. Así lo dio a conocer el propio club italiano. El volante pasó a ser aislado en los últimos días junto a su novia.