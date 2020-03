Jugador brasileño con coronavirus: "Fue muy fuerte, este virus no es una broma"

El coronavirus se ha expandido por todo el planeta y muchos deportistas ya han sufrido las consecuencias de este. Un claro ejemplo es el de Jonathas, delantero brasileño que milita en el Elche de España. El futbolista fue uno de los primeros en el mundo del deporte rey, en adquirir el COVID-19.

Este le comentó a un diario brasileño, qué sintió al estar contagiado y declaró sobre los síntomas. “Comencé a sentir fiebre, una sensación muy mala. Pensé que era una migraña, pero como me dolía mucho la cabeza, también me dolía el cuerpo. Al día siguiente hablé con el médico del equipo y me dijo que hiciera el test porque todos eran síntomas de coronavirus”, señaló.

Además, reveló el gran dolor que sintió y que no fue nada fácil sobrellevar al virus. "Ni siquiera tenía fuerzas para moverme. Cuando fui a ducharme, casi me desmayo. Fue un dolor muy fuerte, nunca lo había sentido. Este virus no es una broma. Si yo soy deportista y me sentí así, imagínate cómo se sentirá una persona mayor”, añadió.

Cabe resaltar que, el atacante ya se encuentra mejor tras haberse encontrado en aislamiento y en una semana de recuperación, llegando inclusive a volver a realizar algunos entrenamientos, a la espera de que se reanude el fútbol en España.

Coronavirus en España

El coronavirus en España ha alcanzado a más de 33,000 personas y se sigue propagando de manera preocupante. Por el momento, el país ibérico ha reportado un total de 2217 muertes en los últimos 21 días.