Ter Stegen: "el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa"

Los países tuvieron que frenar sus competiciones a causa de la expansión del Coronavirus. Por este motivo, el arquero de Barcelona, dijo que el fútbol en estos momentos no es una prioridad.

"Lo llevo con mucha tranquilidad, el fútbol no es una prioridad. Hay que estar en casa", señaló el 1 del Barcelona en una entrevista con "El País".

Acto seguido, Ter Stegen reveló algunos detalles de su vida en Barcelona. "He intentado, desde el primer día, integrarme lo más rápido y lo mejor posible a la cultura española y catalana", indicó el portero alemán.

"Siempre me han hecho sentir muy bien, tanto a mí como a mi familia. Y hay cosas de aquí que me encantan, como la comida, el clima y el mar. Pero también sigo teniendo cosas muy alemanas, soy muy puntual", agregó el titular del Barcelona.

Asimismo, Ter Stegen confirmó su desconocimiento por algunos futbolistas que les toca enfrentar cada fin de semana con Barcelona.

"No tengo ni idea, no veo mucho fútbol, sólo cuando hay partidos buenos o juega algún amigo. A veces, me preguntan por el nombre de un jugador y no tengo ni idea", sentenció el goleo de Alemania.