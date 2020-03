Tottenham autorizó viaje de Son Heung-Min a Corea del Sur por "motivos personales"

Tottenham, a través de su cuenta de Twitter, informó que Son Heung-Min recibió la autorización de la directiva para realizar un viaje hacia su natal Corea del Sur.

La institución inglesa explicó que el extremo asiático solicitó dicha medida la cual fue concedida tras una conversación con José Mourinho, según revela The Sun.

"El club ha dado permiso para que Son Heung-Min y Steven Bergwijn regresen a sus países de origen (Corea del Sur y Países Bajos respectivamente). 'Sonny' regresó a Corea del Sur por razones personales mientras que Bergwijn acudió a Holanda ante el inminente nacimiento de su hijo", refiere la misiva.

"Ambos jugadores continuarán con sus programas individuales de rehabilitación y entrenamiento durante su tiempo fuera", agrega. Son presenta una lesión que lo tiene marginado de las canchas desde hace varios meses.

📰 The Club has given permission for both Heung-Min Son and @StevenBergwijn to return to their home countries.#THFC ⚪️ #COYS