Thomas Meunier jura que no lesionó a Eden Hazard: "él fue quien impactó conmigo"

Eden Hazard sufrió una dura lesión el pasado 26 de noviembre, cuando el Real Madrid jugó al PSG en el Santiago Bernabéu. El belga se sintió en una dividida con su compatriota Thomas Meunier, a quien acusan de actuar con alevosía.

El lateral derecho rompió su silencio y aseguró que él no fue culpable de la lesión del 'Duque'. La acción fue fortuita y el extremo del Real Madrid llevó la peor parte según el testimonio.

“Yo no lesioné a Eden Hazard, se lesionó él después de un contacto conmigo", dijo el actual jugador del elenco parisino a la cuenta de Instagram RTBF SPORT.

Recordemos que el '7' del Real Madrid sufrió una microfisura perimaleolar en la pierna derecha. Reapareció en febrero, sin embargo, solo jugó dos partidos para luego recreducerle la misma lesión. Fue operado con éxito en Estados Unidos con éxito y se espera que reaparezca en un plazo de dos meses.

Meunier además se sintió aliviado que la Eurocopa se haya aplazado para el 2021. Esta decisión permitió que la estrella de la Selección de Bélgica ya no se pierda la justa continental, tomando en cuenta que los plazos para la rehabilitación podrían ampliarse.

“Me dije a mí mismo que Eden era amigo del Señor y que hizo todo lo posible para cancelar la Eurocopa. Funcionó bien (risas). No importa porque no es negociable asumir tantos riesgos. Había que posponerlo. Lo principal es que se ha hecho. Por cierto, no me importa ir al Mundial un año después”, agregó.

EL DATO

Hazard fue vendido por el Chelsea a mediados del 2019 al Real Madrid, a cambio de casi 110 millones de dólares.