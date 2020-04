Fabio Capello revela la polémica de Inglaterra en Sudáfrica 2010

A dos días del debut de la Selección de Inglaterra en el Mundial de Sudáfrica ante Estados Unidos -en junio del 2010-, existió una duda para conformar el equipo titular y estaba en la portería.

Fabio Capello, DT de ese entonces de Inglaterra, no tenía claro quién debía ser el arquero titular y manejaba tres alternativas: Robert Green del West Ham, David James (39 años) y Joe Hart (23).

El veterano James llegó al mundial siendo titular debido a su jerarquía y gran actualidad en el Portsmuth, sin embargo se quejó de algunas molestias en su rodilla a días de la Copa del Mundo. Incluso en una nota en The Guardian, Fabio Capello reconoció que fue la decisión más difícil de tomar de su carrera y optó por una menos inusual.

Finalmente Capello apostó por Green, pero durante el duelo ante los norteamericanos el portero del West Ham cometió un grave error que le costó el empate a Inglaterra (1-1).

Este resultado desató la primera ola de críticas en la Selección de Inglaterra y Capello reveló el motivo de su decisión. “Tenía a Rob Green y tenía a Hart, solo un niño. Le pregunté a los jugadores, ¿Hart o Calamity? John Terry y los defensores tenían más fe en James. Hart solo había jugado una vez", explicó.

Diez años después de Sudáfrica 2010, el extécnico Capello confesó a The Guardian: "Ahora Inglaterra tiene portero, yo no tenía. Siempre he tenido mala suerte con los porteros y son tan importantes como un delantero. Green tuvo un error (en el primer partido ante Estados Unidos), así que cambié".