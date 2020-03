Peter Crouch revela cómo conoció a Ronaldo: "Se le acababa la cerveza y una modelo le traía otra"

Ronaldo Nazario es conocido en el mundo del fútbol por su recordada calidad como delantero. Sin embargo, también ha sido símbolo de innumerables fiestas llenas de alcohol y modelos. Bajo un contexto similar fue que, Peter Crouch, ex futbolista inglés, conoció al ‘Fenómeno’ en un día de playa.

El ex delantero de 39 años, que pasó por clubes como Liverpool, Tottenham y Aston Villa, reveló que cuando conoció a Ronaldo quedó totalmente sorprendido. El diario inglés “Dailymail”, le preguntó a Crouch sobre con qué jugador habría deseado compartir equipo.

“Dennis Bergkamp fue especial y hubiera sido increíble jugar junto a él, pero mi elección sin dudas sería Ronaldo, el original. No estoy seguro de que nuestros estilos se hayan igualado, pero noventa minutos con él habrían hecho mi vida”, señaló el inglés.

Sin embargo, lo impactante vino después. “En realidad, lo conocí una vez. Estaba de vacaciones en Ibiza y lo vi en la playa. Estaba ocupado, rodeado de botellas de cerveza y tenía un cenicero balanceando en su barriga. Cada cez que se terminaba su bebida, la supermodelo que estaba con él, le traía otra”, expresó el ex jugador de la Selección Inglesa.

Aunque, también comentó que su reacción no fue la esperada. “La oportunidad de tener una foto con él era demasiado buena para desperdiciarla, así que me acerqué. Esperaba que me dijera: ‘¡Oh, eres Crouch!’, pero no tenía idea de quien era yo. Nos tomamos la foto y me fui, con él sin saber que yo también era futbolista”, reveló el goleador británico.

¿Quién es Peter Crouch?

Peter Crouch es un ex futbolista ingles muy reconocido a nivel mundial. Jugaba de delantero y pasó por diversos clubes de Inglaterra. Se formó en el Tottenham y tras dos temporadas partió al fútbol sueco, donde tuvo una efímera estadía. Luego, estuvo en equipos como el Queens Park Rangers, Aton Villa, Norwich City, entre otros, hasta que llegó al Liverpool en el 2005.

Con los rojos obtuvo una FA Cup y una Community Shield en el año 2006, siendo ahí donde más destaco por sus goles y también por su gran estatura, 2,01 metros. Se trasladó al Portsmouth en el 2008, volvió un año más tarde al Tottenham y se terminaría retirando en el Burnley, recién en el 2019.

Con la Selección de Inglaterra fue internacional en la Copa del Mundo de Alemania 2006 y también tuvo participación en Sudáfrica 2010.