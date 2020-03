¿Broma o realidad? Andrea Pirlo asegura que está listo para entrenar al Barcelona

Andrea Pirlo construyó un legado como futbolista. Con la camiseta de la Juventus, equipo que es fanático, el italiano regaló gratos momentos que quedarán registrados en la historia del 'Deporte rey'. El tiempo pasa, ahora el arquitecto se prepara para construir su camino como entrenador.

En una entrevista o conversación por instagram, Andrea Pirlo y Cannavaro conversaron sobre su experiencia como futbolista y diversas anécdotas en sus equipos. El defensor le preguntó al exjugador del Milán si va asumir la dirección técnica de la Juventus Sub-23.

Entre risas, el arquitecto reconoció que se encuentra preparado para asumir diversos retos como entrenador e incluso expresó que se reunió con el Barcelona.

"No, tengo muchas solicitudes. En serio, ya tengo el personal listo porque quizás mis primeras ofertas son desde el extranjero. El Barcelona me está esperando. No quiero desaprovechar mi primera opción, ya he tenido algunas ofertas", señaló Andrea Pirlo.

Pirlo y su reto como entrenador

En la Gazzetta dello Sport, Andre Pirlo conversó sobre su reto como entrenador. El exseleccionado de Italia se animó a explicar cómo jugarán sus equipos.

"Puedo convertirme en un buen entrenador de fútbol, puedo transmitir mis ideas. Tengo mi personalidad, siempre lo he sentido y entendido. Jugar bien te ayuda a llegar alto. Si no gano, no pasará nada...", señaló.