Carrico habló sobre su beso con Rakitic en el 2014: “Tengo mi sexualidad bien definida” [VIDEO]

A pesar de que el coronavirus ha obligado a la paralización de todos los deportes en el mundo, las noticias no cesan y ahora último hay un jugador que no dudó en recordar la vez en la que gritó campeón de la Europa League en el 2014.

Carrico habló sobre su beso con Rakitic en el 2014: “Tengo mi sexualidad bien definida”

Se trata de Daniel Carrico, quien hasta hace poco estuvo en el Sevilla de España. Sin embargo, el central no llegó a un acuerdo con la directiva y dio por terminado su ciclo en el fútbol ibérico haciendo maletas y partiendo a China.

Resulta que el portugués fue consultado sobre aquella final de la Europa League 2014, cuando el Sevilla venció en un reñido partido al Benfica. Y es que en aquel duelo, una foto se hizo viral al ver al defensor dándose un beso con su ahora ex compañero Ivan Rakitic.

“Emery me marcó por el entrenador y la persona que es. Ganar una final al Benfica habiendo eliminado antes al Oporto... fue un título muy especial por todo”, declaró Carrico.

Luego, el central agregó lo siguiente: “Tengo mi sexualidad muy bien definida. Ninguno de los dos nos acordamos. Después de 120 minutos de partido y unos penaltis la celebración fue una explosión”.

Carrico también tocó el tema de su no continuidad en el Sevilla, equipo en donde fue capitán y estuvo siete temporadas. “Estaba a punto de renovar pero finalmente no hubo acuerdo, algo que es normal en el fútbol. El club me ofreció un año”, declaró el central.

Por último, el portugués sentenció que no tiene nada malo que decir de Lopetegui, actual DT de Sevilla e incluso contó que el estratega le pidió al club que haga los esfuerzos para que se quedara porque era importante para el equipo.