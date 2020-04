Guerra entre Manchester United y Alexis Sánchez: volante rechazará reducción de sueldo

El delantero de la selección de Chile, Alexis Sánchez, continúa en el ojo de la tormenta con Manchester United. ¿Qué es lo que ha sucedido? La directiva de los 'Diablos Rojos' quiere plantearle una reducción de salario a fin de apaciguar su economía.

Según ha informado ESPN, el 'Niño Maravilla' tiene toda la intención de rechazar esta posibilidad así como de retornar a Old Trafford, donde ha sido catalogado como la 'peor contratación' de los últimos años.

La prioridad del atacante es quedarse en la Serie A, no obstante, Inter de Milán ha decidido no renovar el préstamo así como no ejercer la cláusula de compra por su pase. Antonio Conte busca nuevas opciones para Romelu Lukaku y Lautaro Martínez.

Alexis Sánchez puede seguir en la Premier League

Con estas dos opciones prácticamente descartadas, el futuro de Alexis Sánchez es incierto. Empero, un club de la Premier League busca la posibilidad de ficharle: West Ham. Los 'Hammers' han preguntado a sus agentes por situación.

Según The Sun, la directiva de la modesta institución apelan a que Sánchez pueda reducir su salario, pero es un hecho muy difícil de ocurrir. Otra opción es que Manchester United cubra el 70%, de su sueldo pero también es muy descabellado.

Lo cierto es que de no continuar en Europa, Sánchez contemplaría su retorno a Sudamérica. River Plate y Colo Colo se erigen para repatriarlo: los 'Millonarios' buscarían darle un aire fresco a su ofensiva que ha perdido inventiva con Matías Suárez y Rafael Santos Borré. Mientras que el 'Cacique' quiere un nuevo referente ante la ya consumada partida de Esteban Paredes.