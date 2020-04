Estrella de la Premier League dona pizzas para médicos ingleses que combaten el coronavirus

Danny Rose, jugador de la Selección Inglesa y del Newcastle de la Premier League tuvo un gran gesto con los trabajadores del personal de salud del North Mid Hospital y les hizo llegar cajas de pizzas como agradecimiento al duro trabajo que realizan frente a la pandemia del coronavirus.

El jugador inglés donó cientos de pizzas a uno de los hospitales más afectados con el COVID 19, para cientes de doctores y enfermeras que trabajan allí puedan tener una cena diferente, tras las interminables jornadas de labor que tienen día con día.

"Quería decirles en nombre de todos mis amigos que ustedes son héroes. Probablemente no estén recibiendo el reconocimiento que merecen, así que solo les quiero decir muchas gracias", expresó Rose a través de sus redes sociales.

#ThankYou Danny Rose for the hundreds of @Dominos_UK pizzas arriving for #TeamNorthMid #NHS pic.twitter.com/r8gxeS0ylu