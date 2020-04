Transmisión de partidos [EN VIVO] Programación para HOY sábado 11 de abril de 2020

Partidos de hoy sábado 11 de abril, transmisión Fútbol EN VIVO. La agenda futbolística está emocionante HOY con encuentros en partidos de hoy Primera división de Nicaragua Managua vs La Sabanas Liga Bielorrusia Slutsk vs. Vitebsk Liga Tayikistán Lokomotiv Pamir vs. Dushanbe 83.

PARTIDOS DE HOY

06:00 Faizkand vs. Regar-TadAZ

06:00 Istaravshan vs. Kuktosh

06:00 Lokomotiv Pamir vs. Dushanbe 83

08:00 Bumamuruvs. Olympic S.

08:00 Kayanza vs. Les Lierres

06:00 Slutsk vs. Vitebsk

08:00 Torpedo Zhodino vs. Energetik-BGU

10:00 Gorodeja vs. Dinamo Minsk

17:00 Jalapa vs.Diriangén

17:00 Las Sabanas vs.Managua

19:00 Juventus Managua vs. Real Madriz

LIGA BIELORRUSIA

La Liga de Bielorrusia, es la única que continua disputándose en el viejo continente y este sábado sigue su cuarta fecha. Slutsk busca llegar a la punta del torneo al vencer al Vitebsk, mientras que Dinamo Minsk medirá fuerzas con Gorodeja, ambos se ubican en la última parte de la tabla.

LIGA BIELORRUSIA 2

La segunda división del fútbol bielourruso también tendrá acción hoy sábado 11 de abril.

CLAUSURA NICARAGUA

La fecha 16 del Clausura en Nicaragua está en marcha. El Managua vs Las Sabanas será un choque interesante, pues el líder visitará a un duro rival que quiere salir de la zona de descenso. Otro choque que promete es el duelo entre Real Madriz frente al Juventus Managua séptimo en la competición.

LIGA DE TAYIKISTÁN

La Liga de Tayikistán empezó, siendo uno de los países que aún no tiene contagiados con coronavirus. Los juegos se realizan de igual manera sin público, con tres partidos que inician la segunda jornada.

LIGA BURUNDI

La Liga de Burundi sigue en marcha, con la fecha 28. Musongati tiene que vencer a LLB-S4A para igualar al lider del torneo, Le Messager Ngozi. De la misma forma, Kayanza buscará avanzar cuando reciba a Ngozi City, uno de los coleros de la competición.