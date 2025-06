Prensa ecuatoriana y el firme calificativo a Perú previo a partido de Eliminatorias: "Jugará con..."

No falta mucho para el partido entre Perú vs Ecuador por la jornada 16 de las Eliminatorias Sudamericanas. Como parte de la antesala a este encuentro a jugarse en el Estadio Nacional de Lima, la prensa del país norteño no se ha guardado nada y ha dado tajante postura para lo que serán estos 90 minutos.

El reconocido medio "El Universo", decidió analizar lo que significará enfrentar a la Bicolor en busca de su clasificación a la Copa del Mundo. Se sabe que 'la Tri' se encuentra en zona directa al Mundial 2026, por lo que un triunfo ante los de Óscar Ibáñez será clave en su afán de celebrar el acceso a la máxima cita deportiva de la FIFA.

Esta no sería la primera vez que Ecuador celebra en Lima su clasificación a la Copa del Mundo, por lo que la prensa de dicho país advierte a todos los jugadores y comando técnico de lo que será el nivel de Perú en busca de su última chance para soñar con el repechaje.

"El partido ante Perú, que se jugará en Lima el martes 10 de junio, será clave. Aunque la Blanquirroja es penúltima en la tabla y sin opciones reales, jugará con el orgullo y presión ante una selección de Ecuador con la que ha ido creando una rivalidad que se ha fortalecido con los años", indica el medio ecuatoriano.

Diario El Universo de Ecuador y su postura sobre enfrentar a Perú.

Ecuador clasificará al Mundial si vence a Perú

El mismo medio ecuatoriano, luego de calificar a Perú con un rival difícil de roer, sabe que venciendo a Perú podrán celebrar su clasificación directa a la Copa del Mundo. Eso sí, debe aguardar otros marcadores para poder sentirse tranquilo en la tabla de posiciones.

"Una victoria más (27 puntos) podría ser suficiente para asegurar la clasificación directa, especialmente si los rivales directos en la tabla, como Paraguay, Brasil y Uruguay, dejan puntos en el camino", informó "El Universo".