Cuarentena de descubrimiento: así es la vida de Reinaldo Rueda durante la pandemia del coronavirus

Tal cual todos los que viven el aislamiento social por el coronavirus, Reinaldo Rueda se ha visto obligado a cambiar rutinas que tenía desde hace años y realizar una serie de descubrimientos que solo pueden entenderse debido a su alejamiento obligado de los campos de juego.

En una entrevista con el sitio oficial de la selección chilena, el entrenador colombiano abrió su corazón y relató cómo ha venido sobrellevando la cuarentena. "Haciendo de todo un poco. Ejercicio, mejorando el inglés, revisando videos, repasando conferencias. Tratando de soltar los dedos para intentar arrancarle notas a mi acordeón, para desgracia de los vecinos (risas). Las primeras semanas veíamos mucha televisión con mi esposa, pero de a poco la hemos ido dejando", expresó Rueda.

Sin la TV de por medio, el seleccionador de Chile le dedica un tiempo a la lectura. "Estuve repasando ‘Los 11 poderes del líder’ de Valdano", explicó el DT. "Hay un libro que siempre recomiendo. Se llama ‘Bien hecho’, de Ken Blanchard. Por la forma que nos han criado, con críticas, recriminaciones y sin ver lo positivo, tendemos a destacar lo malo, aunque eso sea solo el uno por ciento de nuestras acciones. Este libro aplica para la vida de uno, para la familia, para el trabajo. Se trata de ver lo positivo de la gente", recomendó Reinaldo a los sureños.

"El otro libro que me hace sentir un bendecido de la vida es ‘Pon el cielo a trabajar’, de Jean Slatter. Son dos libros que lo hacen cambiar a uno. Uno quiere resolver el futuro, pero para eso se requiere una conexión divina. Y es ahí donde se descubre que vivir ya es un milagro y que por algo estás en este mundo. También es interesante ‘El lado positivo del fracaso’. El mensaje es claro: de todas las crisis puedes sacar algo positivo. Muchas enseñanzas del mundo actual surgieron de las pandemias que vivieron nuestros bisabuelos y tatarabuelos, pero que no se conocieron porque no había la globalización de hoy", abundó Rueda.

A diferencia de otros entrenadores, el seleccionador de Chile explicó que no era mucho de acudir al cine y que, en ese sentido, la plataforma de streaming Netflix ha sido uno de sus grandes descubrimientos durante este aislamiento social por el covid-19.

"Con mi mujer fuimos tres veces al cine en años. No salíamos nunca. Mi gran descubrimiento ha sido Netflix. Nunca lo había visto. Vimos ‘El milagro de la celda 7’. Mi mujer es abogada y me he quedado viendo con ella ‘Suits’. También vi ‘Juego de caballeros’, la serie del origen del fútbol", expuso el exseleccionador de Ecuador, Colombia y Honduras.

A propósito del fútbol -su gran pasión-, Reinaldo Rueda reveló que ha visto distintos partidos de la Generación Dorada de Chile, la que hoy le toca comandar en el epílogo de sus carreras y consideró que el lateral Jean Beausejour sería hoy el central izquiedo idóneo para la selección sureña, sin embargo, el veterano decidió abandonar 'La Roja' tras la Copa América 2019.

Ahora bien, como gran conocedor del fútbol, el entrenador colombiano se animó a realizar una serie de recomendaciones para los futboleros, expresamente los partidos más emblemáticos de todos los tiempos. Tome nota. "Alemania vs. Italia, Brasil vs Inglaterra y la final Brasil vs. Italia en México 70. Un partidazo que no olvido fue la final de 1974 entre Alemania y Holanda. Del 78 también destaco la final: Argentina vs. Holanda. Otro partido que nos marcó a todos fue el Brasil vs Italia de España 82. Recomiendo la semifinal de México 86 entre Argentina y Bélgica. De Italia 90, Argentina vs. Brasil y Alemania vs. Inglaterra. En Francia 98 en Chile vs. Italia, que volví a ver hace poco. También el Brasil vs. Chile y la semifinal Argentina vs. Holanda de Brasil 2014. Hay muchos partidos que desde el punto de vista táctico son imborrables", precisó.