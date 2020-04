Peter Bonetti, exarquero e ídolo de Chelsea, falleció a los 78 años

El club inglés Chelsea comunicó que Peter Bonetti, exarquero e ídolo de los londinenses, falleció a los 78 naños, dejando una gran legado que quedará grabado en la historia y en los hinchas más veteranos.

"Todos en el Chelsea Football Club estamos profundamente tristes por tener que anunciar la muerte de nuestro brillante exarquero Peter Bonetti, que disputó 729 partidos con los Blues", escribió el equipo de Stamford Bridge en sus redes sociales.

Peter Bonetti, apodado como 'El Gato' por su elasticidad en la portería y sus reflejos de felino, es el segundo futbolista con mayor cantidad de partidos con el Chelsea.

En total, jugó 729 compromisos con los 'Blues' entre 1959 y 1979, siendo parte importante de algunos campeonatos conquistado por el cuadro de Londres.

El guardameta ganó la Copa de la Liga en la temporada 1964/65 y también la Copa FA en 1969/70. Por si ello fuera poco, también conquistó la Recopa de Europa en el periodo 1970/71.

Además, fue parte del plantel de Inglaterra que ganó la Copa del Mundo en 1966, aunque no pudo disputar ningún partido.

All of us at Chelsea Football Club are deeply saddened to announce the passing of our brilliant former goalkeeper, Peter Bonetti, who made an incredible 729 appearances for the Blues…

