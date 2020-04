Lanzini se burla de Boca Juniors: "No se puede comparar, eso refleja el dolor que sienten"

Una de las finales más recordadas de toda la historia es y será la jugada en el Santiago Bernabéu, cuando se enfrentaron River Plate y Boca Juniors por el título de la Copa Libertadores del 2018. Por eso, Manuel Lanzini no dejó escapar la oportunidad y se lo recordó a toda la hinchada ‘Xeneize’.

El mediocampista que militó en el ‘Millonario’ en el 2010 y que ahora se encuentra en el West Ham, tuvo una charla con un medio extranjero y realizó algunas confesiones. “La gente de ellos (Boca) quiere comparar eso (la final) con el descenso. No se puede ni comparar, lo que se vivió fue único y obviamente del otro lado van a decir cualquier cosa para taparlo, pero eso refleja el dolor que sienten”, expresó.

“Fue increíble e histórico por cómo se dio. Contra el eterno rival, porque nos quisieron sacar de nuestra cancha y lo lograron, sin poder jugar con nuestra gente, cómo lo ganamos y de qué manera. Fue algo inigualable”, añadió Lanzini.

Además, el jugador de 27 años resaltó que le hubiera gustado formar parte del plantel del ‘Muñeco’. “Me hubiese gustado formar parte de un River tan ganador y que me dirija un entrenador como Gallardo. Cuando pude quedarme, para el club y para todos, la mejor decisión fue una venta. A mí me quedó esa espina de que me dirija él y se lo dije en todas las oportunidades que lo tuve a la cara”, finalizó.

¿Cuándo se fue Manuel Lanzini de River Plate?

Lanzini dejó el cuadro argentino en el 2014 y migró al fútbol de Emiratos Árabes, cuando el Al Jazira pagó 4.5 millones de euros por él. En el 2016 llegaría a la Premier League, pues el West Ham desembolsó 12 millones de euros por el ex River Plate.