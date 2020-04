Xherdan Shaqiri confesó que se hizo el corte de Ronaldo en el 2002

Ronaldo Nazario ha calado en la historia del fútbol como uno de los jugadores más grandes que el mundo presenció y no sorprende que incluso los cracks de la actualidad lo consideren un ídolo, como en el caso de Xherdan Shaqiri.

El atacante de Liverpool reconoció que adoraba al "Fenómeno" a tal punto que derramó lágrimas cuando el "Scratch" cayó en la final de Francia 98. "Cuando perdió contra Francia en la final del Mundial 1998, estaba llorando en casa", declaró el suizo para la web oficial de los "reds".

"Shaq" también confesó que copió el corte de pelo que utilizó Ronaldo en el mundial de Corea-Japón. "Me gustaba su estilo y su forma de jugar. Fue mi gran ídolo. Me hice su peinado del triángulo. Todo el mundo se sorprendió en el colegio cuando fui así, pero me encantaba.".

Así mismo, el ex Bayern Múnich señaló que uno de sus anhelos es tener cara a cara al "garoto". "Ojalá pudiera conocerlo. No lo copiaba, porque cada futbolista juega de forma diferente y tiene su talento, pero era mi gran héroe".

Además, Shaqiri solo tuvo palabras de elogio para los logros profesionales que obtuvo "Ronnie" a nivel de clubes. "No todo el mundo puede decir que ha ganado la Champions League dos veces con dos equipos diferentes, además de muchos títulos con el Bayern y el Basilea. Es increíble, es un sueño".

Al igual que Ronaldo Nazario, quien defendió los colores del Inter de Milan de 1997 al 2002, Shaqiri jugó para el conjunto "neroazzurri" en la temporada 2014-2015. No obstante, a diferencia del brasileño, el suizo no pudo alzar un título con el cuadro italiano.