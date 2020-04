PSG: Marquinhos revela que Neymar planeó la burla contra Erling Haaland

En la presente temporada PSG eliminó al Borussia Dortmund de la Champions League y Marquinhos -defensa del equipo francés- reveló una anécdota que no deja bien parado a Neymar.

Luego del partido, el crack brasileño se burló del joven delantero noruego Erling Haaland, una situación que ha sido duramente criticado en toda Europa.

“A Neymar le gusta eso. No es solo un jugador de fútbol. No tiene miedo y siempre responde a las provocaciones.", confesó el defensa del PSG.

¿Qué ocurrió el día anterior del duelo de ida de octavos? Haaland publicó una foto en sus redes sociales en las que decía “mi ciudad, no la tuya”, una acto que no gustó a los futbolistas del PSG.

Por esta razón Neymar respondió. "Después de su gol, le pregunté si lo había sacado todo. Me lo advirtió, le dije que esperara hasta el final del partido, pero me dijo que lo dejara y que no lo detuviera”, agregó Marquinhos a "Desimpedidos".

DATO: luego de la victoria en París, PSG se burló en sus redes sociales de Haaland. “París es nuestra ciudad, no la suya”, consignó.