Contra las normas: Zlatan Ibrahimovic jugará partido amistoso en Suecia

¡De no creer! En pleno confinamiento por el coronavirus, Zlatan Ibrahimovic participará este viernes 24 de abril en un partido de entrenamiento con el Hammarby de Suecia, club del cual es copropietario y con el que viene entrenando desde hace algunas semanas.

“Zlatan jugará, nos ha impresionado en los entrenamientos”, anunció este jueves el director deportivo del Hammarby, Jesper Jansson, al portal Fotboll Sthlm.

"Esto es una especie de competición dentro del entrenamiento. Intentamos motivar a nuestros jugadores y los partidos de mañana (viernes) son una parte de ello. Lo vemos como una actividad divertida y un reto", agregó Jansson.

Want to see me do magic? Watch me in action with @Hammarbyfotboll live and free on https://t.co/YBNbfkMGC9 tomorrow Friday at 10.00 CET. pic.twitter.com/o47GEtVGEU