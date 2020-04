Maradona respaldó a Ronaldinho ante el arresto que sufre en Paraguay

El técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata, Diego Maradona, volvió a conversar con la prensa durante la cuarentena que se vive en Argentina a causa de la pandemia del coronavirus y esta vez se refirió a su "amigo", Ronaldinho.

El brasileño de 40 años está detenido en Paraguay junto a su hermano por portar documentos falsos. En primera instancia anduvo encarcelado en una prisión de Asunción y hace poco le cambiaron la modalidad a arresto domiciliario.

El 'Pelusa' se mostró solidario con el 'Dientón': "No es un delincuente. Sólo fue a trabajar. Su error es ser ídolo parece, es mi amigo y lo banco a morir”.

De otro lado, el excampeón del mundo en México 1986 indicó cómo se vive los días de cuarentena en el balompié argentino.

“Es una situación rara la que nos toca vivir en el país y en el mundo, por supuesto que estoy ansioso por volver a Estancia Chica (el predio de entrenamiento de Gimnasia) a trabajar con mis muchachos, el perfume del pasto es único", aseveró.

Asimismo, comentó que la pandemia del COVID-19 será un serio problema económico para el país y el fútbol. "La economía no va a ser la misma luego de toda esta situación, y los dirigentes van a tener que trabajar mucho para sortear esto. Por suerte tenemos grandes dirigentes en AFA (Asociación del Fútbol Argentino) que no me caben dudas que tomarán las mejores decisiones para ayudar al fútbol", puntualizó.