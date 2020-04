Claudio Pizarro tras conocer oferta del Real Madrid: "Fue uno de los momentos más agradables de mi carrera"

El delantero del Werder Bremen, Claudio Pizarro, sorprendió al revelar que llegó a recibir una oferta del poderoso Real Madrid, quien llegó a posar sus ojos sobre él tras haber cumplido una exitosa campaña con los 'Lagartos'.

La posibilidad de que el 'Bombardero' pise suelo español estuvo latente desde antes que llegue al cuadro alemán: un club de la Liga Santander pujó para ficharlo antes que emigre procedente de Alianza Lima.

"Cuando llego al Werder Bremen de Alianza, habían otros clubes que estuvieron interesados que era el Real Betis. En ese entonces, tenían un buen equipo: Denilson, Joaquín... pero al final decido venir al Bremen", exclamó Pizarro en una entrevista con Daniela Butrón.

"La verdad siempre me pongo a pensar y digo 'fue una buena decisión', pero ¿qué raro venir a Alemania en vez de irme a España donde podía hablar en español? Creo que fue parte que mi papá y mi representante Carlos Delgado habían tenido contacto con los dirigentes (del Werder Bremen) y me dijeron que era un club muy serio. Por eso tal vez tomé la decisión de venir acá", agregó vía Instagram.

Butrón le consultó acerca de la posibilidad de llegar al Real Madrid, una opción que fue muy rumoreada en aquellos años y el propio Pizarro se animó a contar la historia.

"Lo del Real Madrid fue cuando salgo del Bremen. Fue uno de los momentos más agradables en mi carrera futbolística. Tenía 22 o 23 años, terminaba mi contrato con el Bremen y yo sabía la buena campaña que había hecho y que ello despertó los intereses de los clubes", referió.

"Me voy de vacaciones y mi papá con mi representante se pusieron a trabajar en las ofertas. Me encuentro con ellos en Lima y en la reunión me sacan un papel con cinco equipos. Yo miraba el papel y me decía 'no puedo creer esto, qué increíble'. Fue para mí algo muy especial, uno de los equipos era el Real Madrid", exclamó.

"Al final decido irme al Bayern Münich la oferta económica fue mucho mejor y porque el mercado alemán ya lo conocía y por eso tomé la decisión de quedarme por acá. En ese entonces, el Real Madrid tenía jugadores de mucha jerarquía e iba a jugar muy poco", concluyó.

Claudio Pizarro llegó a Alianza Lima procedente de Deportivo Pesquero. Tras resaltar en la plantilla íntima, fue el partido ante Unión Minas lo que le permitió catapultar hacia Alemania: anotó cinco goles en la victoria 6-0.