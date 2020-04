Gonzalo Godoy: "Bengoechea puso a Alianza como el mejor equipo del Perú" | VIDEO

Alianza Lima es inolvidable para todos los jugadores que salieron campeón. Si no que lo diga el defensor uruguayo, Gonzalo Godoy quien desde Bolivia recordó algunos pasaje cuando vistió la camiseta blanquiazul.

Gonzalo Godoy habló en Ovación, y primero se refirió al confinamientos que vive en Bolivia con su nuevo equipo, el The Strongest debido al coronavirus.

"Estamos en cuarentena como en Perú, vamos a ver qué pasa. Dentro de todo, la gente está siendo consciente y no está saliendo. Por suerte, mi familia se encuentra bien", declaró Godoy.

Respecto a su vivencia en Alianza Lima, recordó. "En Alianza me trataron súper bien desde que llegué, tuve la suerte de salir campeón después de once años, hacer goles en el clásico. Estoy muy agradecido con el club y obvio que se extraña. Cuando yo estaba adaptado, pensé que me iba a quedar muchos años. Yo estaba por nacionalizarme, pero creo que por el problema de no poder jugar me perjudicó. Son decisiones que se tomó en el momento y por eo no continué. La gente me escribe hasta ahora y siempre tengo el mejor concepto de Alianza".

Luego, Gonzalo Godoy lamentó no haberse nacionalizado peruano. "Ya perdí la oportunidad. Alianza siempre busca lo mejor y este año no iba a ocupar cupo de extranjero, pero son decisiones que toma el club. No hay nada que reprochar, uno está agradecido con el club. Cuando pensé que me iba a quedar, se dio la posibilidad de salir", agregó.

Posteriormente, mencionó que "Soy un uruguayo muy pasional, pero si me hubieran llamado de la selección de Perú, con lo agradecido que estoy y con la vida que me dio, encantado hubiese jugado en la selección de Perú"

Gonzalo Godoy a un paso de Universitario

El defensor uruguayo recordó cuando estuvo muy cerca de llegar a Universitario. "Sí estuve cerca de jugar en el 2016 por la 'U'. Yo estaba en la Segunda de Turquía y en Perú no te aceptan nada del torneo de ascenso, por más que sea de Europa. Estaba Guastavino en Universitario y el técnico y presidente me querían. Se hizo todo lo posible, pero no se pudo. Increíblemente, después de los 6 meses yo ya estaba en Uruguay y me llama Pablo Bengoechea para jugar en Alianza".

Para finalizar, se refirió a Pablo Bengoechea. "En Alianza hice muchos amigos como Cruzado, Butrón, Beltrán y otros más. Hice muchas amistades, el club se ha reforzado bien, tiene buen plantel. El técnico Salas es muy bueno y esperamos que le vaya excelente. Por su parte, Bengoechea dio todo y en los tres años puso a Alianza como el mejor club del Perú tanto en lo marketing y lo futbolístico".

¿Cuánto cuesta el pase de Gonzalo Godoy?

Gonzalo Godoy tiene un precio en el mercado según Transfermarkt de 325 mil euros. Su mejor valor fue de 400 mil euros el 2019 cuando estaba en Alianza Lima.

¿Cuántos títulos tiene Gonzalo Godoy?

Gonzalo Godoy de 32 años, tiene tres títulos nacionales. Dos con Nacional de Uruguay (2010-11, 2011-12) y con Alianza Lima (2017).

¿En qué equipos jugó Gonzalo Godoy?

Gonzalo Godoy debutó el 2007 en Cerro de Uruguay. Luego, el 2009 pasó a Nacional. Jugó en Ñublense de Chile el 2014-15, Yeni Malatyaspor (Turquía) 2015-16. Actualmente está en The Strongest.