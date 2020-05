Coronavirus: Las fechas estimadas de las ligas de Europa para retornar al fútbol

La pandemia del coronavirus terminó generando que todas las ligas del mundo se detengan hasta nuevo aviso, no obstante, hay casos, como el de Bielorrusia, que continúan desarrollándose a pesar de la enfermedad que viene azotando a todos.

Incluso, dos campeonatos (Eredevisie, Ligue 1) terminaron por cancelarse definitivamente. Las autoridades de los Países Bajos y de Francia optaron por no hacerse problemas y posponer el retorno del 'Deporte Rey' para evitar una propagación mayor del COVID-19.

Pero la situación económica es uno de los graves problemas que atraviesan los clubes y están en la obligación de hacerle frente. Lamentablemente, se han visto en la obligación de reducir los salarios con la intención de no despedir a los trabajadores.

Es por ello que existe la necesidad de retornar a la actividad con tal de reactivar la industria así como cumplir con los patrocinadores. Diferentes ligas en el mundo han establecido fechas para volver, pero algunas decidieron cancelarlas.

La Premier League, LaLiga, Serie A son las que lideran la lista de campeonatos que evalúan reiniciar sus campeonatos. En el caso de los ingleses tienen una reunión este 1 de mayo para evaluar las condiciones de regreso.

Como en la mayoría de casos, se daría sin público. Lo mismo ocurre en España e Italia. Los primeros señalan que el próximo 15 de junio volvería, mientras que los 'tanos' existe un gran debate: el gobierno quiere cancelarlo, mientrras que la Liga y la Federación quieren retornar. El calendario del fútbol europeo con las posibles fechas.

Situación del fútbol en Europa | Fechas tentativas

Filandia: Inicio de liga aplazado.

Islandia: Inicio de liga aplazado.

Suecia: Volver el próximo 14 junio.

Noruega: Inicio de liga aplazado.

Dinamarca: Volver el próximo 17 de junio.

Escocia: Reunión el próximo 5 de mayo.

Premier League: Previsto para junio. Reunión este 1 de mayo.

Irlanda del Norte: Volver el 31 de mayo.

Gales: Evalúan plan. No han estimado fecha.

Irlanda: Estudian el retorno sin público. No han estimado fecha.

Países Bajos: Cancelado.

Bélgica: Aplazado.

Austria: Reiniciar a mitad de mayo.

Suiza: Regresar el 20 o 30 de mayo.

Francia: Cancelado.

Andorra: Pretenden acabar el 20 de julio su campeonato. No han estimado fecha.

España: Pruebas desde el lunes 4. Evalúan reinicio a mediados de junio.

Portugal: Las competiciones volverán el 30 y 31 de mayo.

Eslovenia: Sin fecha de reinicio.

Italia: Gobierno descarta el reinicio, Liga y Federación se oponen.

Estonia: Sin fecha de regreso.

Letonia: Suspendido inicio de liga.

Lituania: Sin fecha de regreso.

Rusia: Volver 28 de junio.

Polonia. Volver el 29 de mayo.

República Checa: Regreso el 25 de mayo.

Bielorrusia: En actividad.

Eslovaquia: Sin fecha de regreso.

Hungría: Volver pasado el 13 de junio.

Ucrania: Volver el 30 de mayo.

Moldavia: Aplazado.

Croacia: Sin fecha de reinicio.

Rumania: Volver en junio.

Bosnia: Posible vuelta el 7 de junio.

Serbia: Volver a finales de mayo.

Montenegro: Posible regreso el 15 de junio.

Albania: Sin fecha de regreso.

Grecia: Volver el 6 o 7 de junio.

Turquía: Volver el 8 de junio.

Chipre: Jugadores acusan al Gobierno y clubes de frenar el regreso del fútbol.

Israel: Suspendido. Sin fecha de regreso.

Malta: Estudian fecha.