Alianza Lima: el plan de Claudio Pizarro para regresar a Matute en el 2021

Si hay otra espina clavada en el corazón de Claudio Pizarro, además, de no haber jugado el mundial por decisión de Ricardo Gareca, es no tener en su palmarés ningún título con Alianza Lima. El "Bombardero" se aferra a la posibilidad de regresar a Matute en el 2021 y vuelve a despertar la ilusión del hincha blanquiazul.

En una entrevista con el periodista Fernando Palomo de ESPN, el delantero de 41 años, señaló que su regreso al fútbol peruano dependerá de su estado físico. "Soy hincha de Alianza y no he salido campeón en el fútbol peruano. Es una posibilidad que no la quiero cerrar. Terminaré la temporada con el Werder Bremen y si me siento bien quizás el cuerpo me diga 'vamos' y podría jugar algunos meses o un año", explicó.

De esta manera, Pizarro no solo despertó la ilusión de la hinchada, también aumentó las esperanzas del "Fondo Blanquiazul" que busca hacer historia en la institución con la remodelación del estadio Alejandro Villanueva y los posibles regresos de Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Carlos Zambrano. "Es un tema que lo analizaré cuando termine la temporada", agregó.

Por su parte, en el club de La Victoria mostraron alivio tras escuchar al actual atacante del Bremen. LÍBERO pudo conocer que la opción de repatriar a "Pizza" se activó y estarán en constantes comunicaciones con el propio futbolista y el preparador físico del equipo alemán.

En Alianza Lima no se descartó la realización de un partido de homenaje a Claudio Pizarro e invitar a sus ex compañeros del Bremen, Bayer y Chelsea, incluido, Pep Guardiola, con quien tiene una excelente relación.

Dato: Claudio Pizarro ganó con Bayern Múnich la Champions, Mundial de Clubes, Copa Continental y Supercopa de Europa.

DETALLES:

DEBUT: En 1996 y con la batuta de Roberto Challe, Pizarro debutó en la Primera División ante Alianza en Chimbote.



RÉCORD: En un partido del Clausura 1999, frente a Unión Minas, el "Bombadero" anotó cinco goles con la “mica” de Alianza.



VALOR ACTUAL: En la actualidad, el precio de Claudio es de 500 mil dólares. La máxima cifra que alcanzó fue 16 millones de dólares.