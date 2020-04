Claudio Pizarro no cree que Bundesliga se reinicie el 9 de mayo

Claudio Pizarro puede ser el primer jugador peruano en volver a jugar tras la paralización del fútbol por la pandemia del coronavirus. Ahora bien, el atacante del Werder Bremen consideró que el reinicio de la Bundesliga tomará más tiempo lo previsto.

"Va a ser complicado que empiece el 9 (de mayo). Me imagino que a fin de mes Merkel va a hablar y a tomar una decisión al respecto. La Federación Alemana sí quiere empezar lo más pronto posible, el problema es el tema del Gobierno que todavía no da el ok", afirmó el atacante de 41 años a 'América Deportes'.

En ese sentido, el delantero del Werder Bremen explicó cómo viene siendo su preparación para el reinicio de la Bundesliga a menos de 10 días para la fecha presupuesta por la Liga Alemana (DFL).

"Por ahora lamentablemente no podemos entrenar todos juntos. Estamos entrenando en grupos de 4 y no es lo mismo. De alguna u otra manera tratamos de mantenernos bien físicamente", aseguró Pizarro.

A la espera de la reunión entre la canciller Angela Merkel y los presidentes de los 16 estados federados, el Ministerio de Trabajo alemán calificó de "aceptable en términos de salud y seguridad" el plan de la Bundesliga para retomar la actual temporada.

Ahora bien, desde los ministerios de deportes de los estados federados no piensan en el 9 de mayo como fecha de reanudación del fútbol, sino "a mediados o finales de mayo".

Situación del Werder Bremen

El club de Claudio Pizarro se encuentra muy comprometido con el descenso, por lo que, la reanudación de la Bundesliga es esencial para soñar con la permanencia. Los 'Lagartos' son penúltimos con 18 puntos, 4 por debajo de la promoción y 8 para situarse fuera de la zona de descenso.