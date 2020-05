Quique Setién sobre cancelar La Liga: "No me gustaría campeonar así"

Quique Setién, actual entrenador del Barcelona, habló para los canales oficiales del club y no solo mostró sus ganas por volver a los entrenamientos (aunque con cierta incertidumbre), también que aspira a ser campeón de La Liga en la cancha, jugando.

“Cuando volvamos habrá que ver cómo le ha afectado el parón a cada uno. Eso lo comprobaremos cuando nos veamos personalmente y mirándonos a la cara. Se abrirá una puerta desconocida, no sabemos si habrá temor o no a los contactos en los rondos, por ejemplo. Las incertidumbres se irán despejando sobre la marcha”, comenzó diciendo el estratega.

“Todo ha sido muy nuevo, además de las pautas del trabajo físico, que lo llevaban los preparadores y les reportaban puntualmente, falta ver cómo podemos volver, no creo que nadie vaya a tener una ventaja sobre el resto. En el trabajo colectivo poco hemos podido hacer. Alguna reunión de grupo, pero poco puedes hacer. Lo del trabajo táctico lo veremos cuando estemos en una sala”, agregó Quique Setién.

Asimismo, apuntó que no le gustaría ser declarado campeón si La Liga se cancela de manera anticipada. “El sentido común marcaría que si no se puede seguir, si no se puede seguir, lo lógico sería que se quede como está, pero lo que queremos es acabar. Estoy deseando terminar, no me gustaría ganar el campeonato si quedara así, de esta manera", precisó.

Por otro lado, Quique Setién hizo un balance de sus primeros 100 días al frente del Barcelona. “Muy buenos, hemos mejorado muchas cosas que hemos mejorado, aunque no ha faltado continuidad y matices porque nos ha faltado tiempo para trabajar. El mejor partido que hemos hecho fue ante el Levante”, señaló.

EL DATO

Quique Setién llegó a Barcelona en plena temporada procedente del Real Betis de España.