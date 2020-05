Barcelona y Real Madrid mueven sus fichas para el retorno a los entrenamientos.

Tras el anuncio que emitió La Liga sobre la reanudación de los entrenamientos, el Barcelona y Real Madrid han empezado a movilizar a sus jugadores para llegar en las mejores condiciones al reinicio de la temporada.

Por el lado de los "culés", Lionel Messi y compañía regresaron a la Ciudad Deportiva del Barcelona, lugar que no pisaban después de casi dos meses, para someterse a los exámenes de detección del coronavirus antes de retomar los trabajos.

Por otro lado, el conjunto merengue quiere recuperar la punta de la liga española y para eso ya cuenta con la totalidad de sus jugadores para realizar las pruebas de salud en Valdebebas, lugar que ha sido intensamente desinfectado para cuidar la integridad de sus trabajadores.

Este procedimiento es el inicio de los cuatro pasos que deberán realizar todos los equipos del balompié ibérico para reiniciar la campaña 2019-2020 sin poner en riesgo el bienestar de los futbolistas.

Fase 1

Los deportistas se someterán a un examen médico para descartar que padezcan de coronavirus. Después de recibir un resultado favorable, los jugadores procederán a realizar entrenamientos individuales donde usarán guantes y evitarán tocar los objetos grupales. Se podrán usar las instalaciones de los clubes, siempre y cuando cumplan con los requisitos sanitarios como la desinfección constante de los equipos de trabajo.

Fase 2

Los equipos realizarán trabajos tácticos no exhaustivos, donde todos los presentes utilizarán guantes, mascarilla y mantendrán una distancia de por lo menos dos metros. Las actividades se llevarán a cabo con un número reducido de deportistas, quienes no podrán compartir ningún material. Así mismo, no se permitirá el acceso de los medios de comunicación a los entrenamientos, el cual tendrá una seguridad más estricta.

Fase 3

Se intensificarán los entrenamientos y los grupos de trabajo serán de un máximo de 14 personas por turno. Los jugadores podrán acudir más seguido al gimnasio bajo una medida de desinfección que se mantendrá en todo el procedimiento. Todos los miembros del equipo continuarán usando guantes y mascarillas. Los medios de comunicación seguirán sin el acceso a las instalaciones del club y se repetirá el control médico.

Fase 4

Se reanudarán los encuentros siempre y cuando las autoridades den el visto bueno. Como la norma dicta, todos los duelos se realizarán a puertas cerradas y cualquier ingreso de material o personal necesario se gestionará con el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el Ministerio de Interior. Dependiendo de la situación, se podría permitir un aforo máximo del cincuenta por ciento.