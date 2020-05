Jonathan Dos Santos y los nacionalizados que jugaron por la selección peruana | FOTOS

Universitario | Desde su natal Salto, donde fue entrevistado por Ovación de Uruguay, Jonathan Dos Santos fue consultado sobre la información- ojo, por parte de varios medios "charrúas"- que lo sitúan en una posible nacionalización como peruano por un deseo de Ricardo Gareca. ¡El "9" de la "U" dio su "like" a la posibilidad de ponerse la Blanqurroja!

Jonathan Dos Santos explicó "Oficialmente, todavía no me han dicho nada. Sé lo que dice la prensa y que la gente también quiere que me nacionalice. Pienso que si me quieren nacionalizar, lo haría. Si no puede ser en la selección de mi país, que sea en la de Perú", dijo el artillero merengue que necesitaría dos años viviendo en el Perú y cinco para ser elegible.

Pero el tema no quedó ahí. "En este momento lo haría sí. Obvio que lo que más me gustaría sería jugar para mi selección, pero tengo claro que es muy difícil con la cantidad de buenos delanteros que tenemos. Soy consciente también que llegar a la selección lleva un proceso. Que el maestro Tabárez maneja un proceso y es respetable".

Y eso significa quedarse mucho tiempo en Universitario. "Voy a crecer mucho en la "U", la presión es muy grande, porque es un club que tiene nueve millones de hinchas. La camiseta no me quedó grande".

NACIONALIZADOS EN LA SELECCIÓN PERUANA

Un total de 9 jugadores extranjeros adquirieron la nacionalidad peruana para jugar por el seleccionado nacional. Repasa quiénes son

Humberto Ballesteros

Argentina

1975



Ramón Quiroga

Argentina

1976



Juan Carlos Zubczuk

Argentina

1994



Julinho

Brasil

1996



Julio Balerio

Uruguay

1996



Gustavo Tempone

Argentina

2001



Óscar Ibáñez

Argentina

2001



Horacio Calcaterra

Argentina

2018



Gabriel Costa

Uruguay

2019