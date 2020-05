Ningún jugador de Barcelona dio positivo en las pruebas de coronavirus

¡Todos limpios! El último miércoles los jugadores del Barcelona, incluido Lionel Messi y Antoine Griezmann, pasaron los exámenes médicos para descartar algún caso de coronavirus dentro del plantel. Sin embargo, según información de la emisora RAC-1, todas las muestras dieron negativas.

La misma fuente indica que los médicos han comunicado a la plantilla del Barcelona que todos han dado negativo a la prueba de coronavirus. En seguida, los test realizados, todos los clubes deberán enviar a LaLiga y tras ello, entre hoy o mañana, se debe dar el visto bueno para que vuelvan a entrenar de forma individual a partir del viernes.

Vale aclarar que de toda la plantilla, Osmane Dembélé fue el único jugador que no pasó la prueba de coronavirus. ¿Motivo? El delantero francés no fue inscrito en LaLiga – no tiene fecha federativa y, mientras eso suceda, el atacante no podrá estar e los entrenamientos del Barcelona, más si puede ir al complejo mientras el plantel o comando técnico no estén.

Sucede que Barcelona no quiere arriesgar a Ousmane Dembélé y quieren que se recupere totalmente de su lesión. El francés lleve 161 lesionado desde aquel partido entre Barcelona y Borussia por la Champions League, eso sí, el club blaugrana tiene claro que sí se le practicará una prueba de coronavirus, pero en su debido momento.

A diferencia de Alemania que ya estableció la fecha para el reinicio de la Bundesliga, en España recién estos días volverán a los entrenamientos y aún no hay un nuevo calendario para afrontar el resto de partidos de la temporada 2019-2020. Lo que sí está claro es que de todas maneras de terminará la campaña para definir los clasificados a la siguiente Champions y Europa League.