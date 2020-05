Revelan el violento entrenamiento al que fue sometido Cristiano Ronaldo en Manchester United

Los inicios del delantero de la Juventus, Cristiano Ronaldo, son muy recordados. El propio jugador ha referido que le fue muy difícil llegar a ser el competitivo deportista que hoy es admirado en el mundo: un ex compañero en Manchester United se animó a revelar el duro entrenamiento al que fue sometido en Old Trafford.

El ex mediocampista de los 'Diablos Rojos', Darren Fletcher, indicó que el 'Comandante' presentaba un gran problema a su arribo a la Premier League: no soltaba la pelota. La libertad que tenía en Sporting de Lisboa fue rápidamente reemplazado por el juego en equipo en Manchester United.

Sir Alex Ferguson, entonces entrenador del cuadro inglés, decidió eliminar las faltas en los entrenamientos. Es por ello que cada cruce que Cristiano Ronaldo, por haber amarrado la bola, no era castigado con una falta.

"En sus primeros años, pasó un momento complicado en el vestuario. Había veces que retenía mucho el balón y no tomaba buenas decisiones con él en los pies. Le tuvieron que decir algunas verdades a la cara, pero lo aceptó bien. Tiene una gran personalidad", exclamó Fletcher a The Lockdown Tactics.

El otrora volante escocés se animó a contar el duro entrenamiento que estableció Smith, uno de los miembros del comando técnico de Ferguson. "Cuando llegó, decidió que no pitaría faltas en el entrenamiento. Yo sabía que era por Ronaldo. Los chicos volaban los unos a por los otros y Cristiano tenía moratones de las patadas que le daban. Antes no hacíamos faltas suaves, pero te las pitaban".

"Cristiano hacía el regate, te sacaba la falta, se reía y cogía el balón. Así, Walter decidió no pitar faltas en el entreno. Ronaldo durante dos semanas se volvió loco. Decía '¿Quién es este escocés? ¿Qué es esto?", recordó Fletcher sobre la dura marca que le impuso.

Entrenamiento volvió una 'máquina' a Cristiano Ronaldo

Según Darren Fletcher, el entrenamiento de Smith rindió sus frutos. "Básicamente, los chicos te pegaban donde fuera en el United, pero sabías que no te iban a pitar falta. Sinceramente, es impresionante lo rápido que Cristiano empezó a tocarla y correr porque sabía que no le iban a pitar falta y que no tenía sentido quedarse con el balón", expresó.

"Así, empezó a meter más goles y llegar más a posiciones de gol. En la segunda parte de la temporada, cuando llegó Walter Smith, Cristiano dio un gran paso adelante. Me acuerdo de él muy fastidiado, aceptando rápido lo que había tocado y empezando a jugar a uno o dos toques, tocando y corriendo más sin balón. Así metía más goles", agregó.

"Consiguió que algo hiciera 'click' en la cabeza de Cristiano y pensara 'Oh, regatear está bien, pero este entrenador me ha hecho ver que si muevo el balón rápido y corro, con mi físico, seré más efectivo'. Una gran gestión. Walter Smith era un entrenador genial y un tipo increíble. Tuvo un gran impacto cuando llegó al United. Todos los chicos siguen hablando maravillas de él. Un hombre y un entrenador fantástico", concluyó.