Jugadores de Universitario no cobran abril y no hay respuestas sobre acuerdo de reducción salarial.

Ya estamos por llegar a la quincena de mayo y en Universitario de Deportes todavía no hay definición en cuanto a la reducción de sueldos impuesta por la administración de Carlos Moreno. El plantel de jugadores no cobra aún el mes de abril y la preocupación crece. ¿Cómo el cuadro crema podrá superar la crisis hasta diciembre sin tener ingreso por taquillas y televisión?

Ya van más de tres semanas de intensas negociaciones entre las cabezas del plantel de Universitario, junto a Carlos Moreno y su grupo de trabajo en la administración, y la Agremiación de Futbolistas. Todavía no se llega al esperado punto medio porque desde Safap sienten que hay más una imposición a lo que la directiva pretende económicamente.

Ojo, esto no quiere decir que el plantel de Universitario no quiera ayudar o estén cerrados en la reducción. Los futbolistas saben y entienden la situación del país y cómo afectó en la economía de todos, pero se busca una decisión equitativa y que ayude a todos los que integran la institución.

Se conoció que el plantel, a través de la Agremiación, hizo llegar diversas formas para ayudar, pero ninguna al parecer terminó convenciendo a la Administración que propone el 50% de descuento por tres meses y luego hasta fin de año la reducción del 25%. Sin embargo, la pregunta que se desprende al toque es: ¿Realmente el problema económica es a causa del Covid-19?

La respuesta pareciera ser que no y lo mismo creen en la Safap. Y es que las situaciones políticas en el club desde hace años, las disputas por el poder, el control de la institución y todas las administraciones adelantando facturas del Consorcio de Televisión de manera alucinante, son el verdadera problema. A esto hay que agregarle que cada directiva no supo aprovechar el mejor potencial que tiene la "U": las taquillas y sus hinchas. Si la "U" no hubiera adelantado facturas de televisión, hoy podría asumir el futuro ante esta pandemia sin problemas. Pero, no, nada fue así.

El miércoles por la noche, la administración de Carlos Moreno hizo público un comunicado donde especificaban cómo encontraron el club y los problemas económicos que tienen para cumplir con los sueldos de todos los trabajadores. Además, en un punto importante resaltan que llegaron a un acuerdo con los trabajadores de otras áreas para una reducción de sueldos y señalaron también que se prescindió de otros trabajadores. Por último, indicaban que se iba a proteger los sueldos de aquellos que en el club ganaban menos.

En otro punto del comunicado informaron que no llegan todavía a un acuerdo con el primer equipo. Bueno, se conoció que hasta hoy nadie se comunicó con los jugadores para indicarles qué solución habrá o a qué punto medio llegar. Los cremas obviamente quieren llegar ya a una definición, pero parece que se está dejando pasar el tiempo y eso no ayuda.

Dicho todo eso en el comunicado señalado, otra pregunta que se desprende es: ¿entonces, la administración, todas sus áreas y demás trabajadores, ya cobraron el mes de abril? ¿Con reducción o esto corre a partir del mes de mayo? Los jugadores entonces no cobraron abril y no tienen respuestas. Hay ya un punto urgente que tratar en esta situación pues merecen cobrar sus salarios.

Los que sudan la camiseta merengue quieren volver a los entrenamientos en un corto tiempo cuando la cuarentena se levante y se pueda desarrollar a la perfección el protocolo sanitario que tiene listo la Liga 1 y así todo empiece a reactivarse en el fútbol peruano, pero también necesitan de manera urgente acuerdos y el pago del mes de abril.