Fernando Martel y el día que el Comando Sur lo salvó de un robo

Fernando Martel siempre sacó pecho de ello y no le faltó razón. Con las clásicas tensiones entre peruanos y chilenos, el petiso atacante tenía el privilegio de contar con el respeto y admiración de los hinchas de Alianza Lima. Aquellos que no tardaron en entonarle un "chileeeno, chileeeno" gracias a su entrega y grandes actuaciones bajo las órdenes de Gerardo Pelusso.

Lo que no se sabía hasta ahora era el enorme agradecimiento de Martel a los hinchas de Alianza Lima y, principalmente, al Comando Sur se había acentuado gracias a una salvada de un par de barristas cuando el chileno ya se sentía víctima de un robo.

Iba caminando de la casa de Rodrigo Pérez a mi casa cuando unos rateros me vieron el reloj que me acababa de comprar y una cadena, ya me iban a asaltar hasta que se aparecieron dos de La Victoria y lograron conseguir que no me asaltaran", narró el exfutbolista chileno en una entrevista con Movistar Deportes en Instagram.

Más allá de aquel recuerdo, Fernando Martel expresó su agradecimiento eterno a los hinchas blanquiazules por el respeto y el calor de hogar que le hicieron sentir durante su estancia en nuestro país. "No cualquiera puede entrar y salir de La Victoria a pie", expresó.

"Creo que fue algo anormal dentro de lo que le pasa a un extranjero en un país", explicó el exfutbolista chileno en referencia al enorme cariño de los hinchas de Alianza Lima.

Quiere volver

Fernando Martel expresó su deseo de volver a nuestro país para algún evento conmemorativo de Alianza Lima y acudir a un partido del club para poder compartir con el Comando Sur.