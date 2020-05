Pione Sisto no se entrenó en cuarentena en España: "Usé mucho tiempo en mi salud mental"

Fue sincero. El futbolista danés del Celta de Vigo, Pione Sisto, admitió que durante la cuarentena en España por el Coronavirus no entrenó y prefirió enfocarse en su salud mental.

"No lo hice por muchas razones. En su lugar, he usado mucho tiempo en mi salud mental, en lo que yo llamaría meditación. He pensando en las cosas que he pasado y lo que tendré que pasar", explicó el extremo del Celta de Vigo a través de la red social Instagram.

Asimismo, Pione Sisto señaló que su objetivo es seguir creciendo en la Liga Santander. Eso sí, no respondió si renovará contrato con Celta de Vigo.

"Hay una razón por la cual aún estoy aquí. Personalmente, creo que puedo seguir creciendo en el Celta a pesar de que ya llevo cuatro años. Lo sé por la ambición del club, por el entrenador que tenemos y también por la calidad de mis compañeros", agregó Sisto.

DATO: Pione Sisto llegó a Celta de Vigo en el verano de 2016 y solo tiene contrato hasta final de temporada.